Schon bald: Dann geht "Die Höhle der Löwen" endlich weiter

Die beliebte Gründer-Show Die Höhle der Löwen kehrt überraschend früh ins Programm zurück. Bereits ab dem 23. Februar 2026 starten acht neue Folgen der 19. Staffel zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf VOX, mit exklusivem Vorlauf auf RTL+. Auch dieses Mal nehmen die bekannten Investoren Dagmar Wöhrl (71), Judith Williams (54), Ralf Dümmel (59), Carsten Maschmeyer (66), Janna Ensthaler und Frank Thelen (50) Platz in der "Höhle" und entscheiden, welche der präsentierten Geschäftsideen eine Finanzierung erhält. Zu den Highlights der neuen Staffel gehören ein Start-up, das einen verheerenden Verriss erlebt, sowie Gründer, die mit lebensrettenden Ideen überzeugen. Zudem werden Gründer aus aller Welt und Prominente wie Axel Schulz (57) auftreten.

Inhaltlich verspricht die Staffel große Emotionen und harte Verhandlungen: Ein Löwe fordert 50 Prozent Firmenanteile und eine Familie schafft es, Angebote von allen Investoren zu erhalten. Spannend wird es auch in den Pitches von jungen Gründern, die innovative Konzepte für den Schulunterricht auf Basis von Künstlicher Intelligenz und Augmented Reality entwickeln. Doch nicht nur Innovation findet Platz – in einer Episode wagt eine Löwin ein Experiment und legt sich in eine Wanne voller Eiswasser. Die Vielfalt der Projekte, von technologischen Innovationen bis hin zu sozialen Unternehmensideen, sorgt für Abwechslung.

Dass es in "Die Höhle der Löwen" auch mal emotional werden kann, zeigte Dagmar Wöhrl in der Weihnachtsausgabe. Die Unternehmerin sprach offen über den schmerzhaften Verlust ihres Sohnes Emanuel, der 2001 bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. "Wenn plötzlich ein Kind nicht mehr da ist – das kann man sich nicht vorstellen", merkte Dagmar mit Tränen in den Augen an. Ihre Kollegen reagierten sichtlich bewegt und zeigten viel Mitgefühl. Judith Williams erzählte, dass sie jedes Jahr zu Weihnachten einen Brief an ihren verstorbenen Vater schreibt. Auch Carsten Maschmeyer teilte persönliche Erinnerungen an emotionale Feiertage.

RTL / Boris Breuer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel

RTL / Bernd-Michael Maurer Die Löwen der 18. Staffel von "Die Höhle der Löwen"

RTL Die "Löwen" bei "Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten" 2025