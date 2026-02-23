Shots und Co.: Das bringt zweite "Die Höhle der Löwen"-Folge

Die Höhle der Löwen geht am 2. März im regulären TV in die zweite Runde. Im Streaming-Portal RTL+ ist die neueste Folge aber schon abrufbar. Und auch diesmal halten die Gründer wieder spannende und teils skurrile Produkte für die Investoren bereit. Ganz vorne mit dabei sind Lukas Jordan und Till Soll aus Hamburg. Die beiden haben ihre Firma Hansegrün im Gepäck. Dahinter steckt Superfood, das das Duo in Shot-Format verpackt hat. "Wir wollten unsere Shots neu denken – nachhaltiger, günstiger und individuell dosierbar", erklärt Lukas in der Show. Sie setzen auf Nachhaltigkeit, um die Löwen zu überzeugen. Obendrein bieten sie für 350.000 Euro zehn Prozent Firmenanteile an.

Mit Getränken versuchen es auch Yuka Suzuki und Dr. Hauke Günther. Die beiden kommen ebenfalls aus Hamburg und bringen das Start-up KOYI MICRO SPIRITS mit. Dabei handelt es sich um einen Gin aus eigener Produktion, der bereits zweimal als "World's Best Gin" ausgezeichnet wurde. Das Besondere ist aber der sogenannte Micro Spirit, denn mit diesem ist der Geschmack extrem konzentriert und es reichen nur wenige Schlucke, um einen intensiven Longdrink zu produzieren – ohne am nächsten Tag mit den Nebenwirkungen von Alkohol zu kämpfen. Geboten werden den Löwen 120.000 Euro für zehn Prozent Firmenanteile. Ebenfalls überzeugen wollen der Urologe Dr. Stefan Siemer und die beiden Unternehmer Sebastian Janus und Sebastian Heidrich aus Vierkirchen. Die haben die App Streamcheck entwickelt. Diese bietet Männern die Möglichkeit, als Vorsorge für Prostataprobleme bequem von zu Hause regelmäßige Mehrfachmessungen durchzuführen. Das soll nicht nur anregen, Vorsorge ernst zu nehmen, sondern auch Scham oder Hemmung vor einem Arztbesuch lindern.

Weitere Produkte in der neuen Runde "Die Höhle der Löwen" sind SMARTWAXX zur schmerzfreien Entfernung von Nasen- und Ohrhaaren sowie AR-Physics, einer Physik-Lern-App entwickelt von der Jugendlichen. Ob die Löwen um Carsten Maschmeyer (66) und Judith Williams (54) auf eines der Angebote eingehen werden, können Fans der Sendung schon jetzt online sehen. Mittlerweile ist es schon die 19. Staffel "Die Höhle der Löwen" und neben den bekannten Unternehmern sind auch in diesem Jahr wieder Gastjuroren mit an Bord. Unter anderem werden am 9. März Anne und Stefan Lemcke von Ankerkraut ihre Hüte mit in den Ring werfen. Zudem wird im Laufe der Staffel auch Christian Miele, der ehemalige Präsident des Bundesverbandes Deutsche Start-ups, vorbeischauen.

RTL / Boris Breuer "Die Höhle der Löwen", Sendungslogo

Getty Images Carsten Maschmeyer bei den Golden Globes, 2025

RTL / Bernd-Michael Maurer Die "Gast-Löwen" Anne und Stefan Lemcke, 2026