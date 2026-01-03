Kristen Bell & Dax Shepard starten euphorisch ins neue Jahr

Kristen Bell (45) und Dax Shepard (51) haben ihr neues Jahr mit einer ordentlichen Portion Kuschellaune gestartet und das sichtbar für alle auf Instagram. In der Nacht zu Donnerstag, 1. Januar, teilte Dax mehrere Fotos, auf denen er und Kristen eng beieinander sitzen, lachen und mit Freunden und Familie den Jahreswechsel feiern. Der Schauspieler bedankte sich bei den Gastgebern und machte einen augenzwinkernden Verweis auf einen Fotopannen-Moment ihrer Tochter. Auch Kristen zeigte auf ihrem Account fröhliche Schnappschüsse aus derselben Runde. Ihr Kommentar dazu fiel knapp aus: "Family 2026". Gemeinsam ins Jahr gerutscht, gemeinsam gepostet – ein unmissverständliches Signal der Einigkeit.

Dax schrieb zu seinem Beitrag: "Ein total verrückter und lustiger Jahreswechsel! Riesigen Dank an die Richardsons (Wir lachen auch, weil unsere Tochter alle vier Finger über alle drei Linsen gehalten hat und es trotzdem irgendwie geklappt hat! Möge das ganze Jahr 2026 so verlaufen!", und setzte damit den Ton zwischen Dankbarkeit und Witz. Die fröhliche Bilderstrecke kommt wenige Wochen, nachdem Kristen mit einem Jubiläumspost für Diskussionen sorgte. Sie hatte anlässlich des Hochzeitstags einen scherzhaften Satz über ein Versprechen von Dax geteilt – ein Timing, das einigen Nutzerinnen und Nutzern wegen des Monats der häuslichen Gewalt sauer aufstieß. Kommentare wurden später eingeschränkt, ein geplanter TV-Auftritt entfiel. Nun zeigen die beiden wieder Privates – aber mit Fokus auf Familie, Freundeskreis und Leichtigkeit.

Kennengelernt hatten sich Kristen Bell und Dax Shepard 2007, 2013 folgte die Hochzeit. Im selben Jahr kam Tochter Lincoln zur Welt, 2014 wurde die Familie mit Tochter Delta komplett. In Interviews und in Dax’ Podcast "Armchair Expert" sprachen beide offen über Höhen und Tiefen, inklusive einer frühen kurzen Trennung. Kristen erinnerte sich bei PopSugar daran, wie ehrlich Dax am Anfang über seine Unsicherheit war, bevor er zurückkam. Dax wiederum sagte 2025 im Podcast, er sehe ihre Verbindung als großen Erfolg, geprägt von Liebe und gemeinsamen Kindern. Im Alltag wirken die beiden bodenständig: Humor, Familienrituale und enge Freundschaften spielen eine große Rolle – und an Silvester offenbar auch ein paar verwackelte Fotos, die am Ende doch perfekt sind.

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Go Campaign Gala 2025

Instagram / kristenanniebell Kristen Bell mit Ehemann Dax Shepard, Weihnachten 2024

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025