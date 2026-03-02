Skurril: Darum fehlt Dax Shepard bei den Actor Awards 2026

Dax Shepard (51) fehlte am Sonntagabend bei den Actor Awards 2026 in Los Angeles, obwohl seine Ehefrau Kristen Bell (45) durch den Abend führte. Der Grund für seine Abwesenheit war allerdings wenig glamourös: Der Schauspieler musste sich auf eine Darmspiegelung vorbereiten. Diese fand am Montagmorgen statt und erforderte eine strenge Diät am Tag zuvor, wie er in seiner Instagram-Story verriet. Anstatt seiner Frau auf dem roten Teppich beizustehen, verfolgte Dax das Geschehen von zu Hause aus vor dem Fernseher.

In seiner Story teilte der "Armchair Expert"-Moderator einen Screenshot einer Textnachricht, die seine ärztlichen Anweisungen zeigte. "Klare Flüssigkeiten heute... bis acht Uhr Montagmorgen", stand in der Nachricht von jemandem namens Edward. "Dann nur Wasser (beinhaltet Kaffee/Tee ohne Zusätze/keine Kalorien) bis zehn Uhr Montag. Dann nichts mehr über den Mund, Ankunft 11:15 Uhr." Dax scherzte in seiner Antwort, dass er gerade ein Steak esse, das mit Samen und Nüssen bedeckt ist.

Dennoch ließ es sich Dax nicht nehmen, seiner Frau öffentlich den Rücken zu stärken. Am Sonntagmorgen postete er ein Werbebild von Kristen und warnte humorvoll: "Vorsicht: Nicht anschauen, wenn Sie allergisch gegen mühelosen Charme, geistreichen Witz, samtweiche Stimme, erstklassige Imitation, streng hochgesteckte Duttfrisuren, zeitlose Schönheit oder Niedlichkeit auf Disney-Niveau sind." Kristen und Dax sind seit 2013 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Lincoln und Delta.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dax Shepard, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Go Campaign Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Bell bei der Premiere von „Nobody Wants This“, in Los Angeles 2025