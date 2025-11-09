Dax Shepard gibt seine überraschenden Erziehungstipps preis

Dax Shepard (50) hat in einer neuen Folge seines Podcasts "Armchair Expert" über seine unkonventionelle Erziehungsmethode gesprochen, die es seinen Töchtern Lincoln und Delta erlaubt, Erwachsenen zu widersprechen und sogar in der Öffentlichkeit respektlos zu sein. Dies sei vor allem für Freunde, die aus dem Süden der USA kommen, ein äußerst ungewohntes Verhalten, schilderte der Schauspieler. "Unsere Freunde sind schockiert, wie unsere Töchter mit uns oder anderen Leuten sprechen", gab er offen zu. Doch Dax betonte, dass es ihm wichtiger sei, seine Töchter zu selbstbewussten Frauen zu erziehen, die sich später dagegen wehren können, wenn sie etwa von einem Chef unfair behandelt werden.

Seine Frau Kristen Bell (45) steht dabei voll hinter ihm. Das Paar, das in der Vergangenheit bereits häufiger wegen seiner Erziehung in der Kritik stand, hat keine Angst davor, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. So sorgten sie im Jahr 2023 für Wirbel, als Kristen öffentlich erzählte, dass ihre Kinder gelegentlich alkoholfreies Bier trinken dürfen. Auf den Vorwurf der Unangemessenheit antwortete Kristen: "Es sind nicht eure Kinder, also könnt ihr denken, was ihr wollt." Dax verteidigte seine Frau mit dem Argument, dass alkoholfreies Bier im Vergleich zu vielen anderen Lebensmitteln – wie Orangensaft – weniger Alkohol enthalte und diese Diskussion daher überzogen sei, wie Foxnews berichtet.

Privat betonen Dax und Kristen, wie wichtig es ihnen ist, dass ihre Kinder aufgeklärt sind – gerade über Themen wie Sucht und deren Konsequenzen. Da Dax selbst offen über seine jahrelangen Kämpfe mit der eigenen Sucht spricht, sei dieser Lebensbereich für die Familie ein sensibles Thema, gibt das Paar regelmäßig zu. Während Kristen in Interviews oft von der engen Bindung zu ihren Kindern schwärmt, schützt Dax seine Familie entschlossen vor Kritik und stellt klar, dass sie keinerlei Interesse daran hätten, ihre Erziehungsmethoden nach den Meinungen anderer auszurichten.

Getty Images Dax Shepard in Las Vegas, 2015

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Go Campaign Gala 2025

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Golden Globes 2019