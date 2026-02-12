Das macht Maurice Dziwak mit seinen Gagen oder Showgewinnen

Reality-TV-Star Maurice Dziwak (27) spricht offen darüber, was mit dem Geld passiert, das er in den zahlreichen TV-Formaten verdient, in denen er in den vergangenen Jahren zu sehen war. Im Gespräch mit Promiflash verrät Maurice, dass er seine Gagen und mögliche Showgewinne nicht für schnelle Luxusausgaben nutzt, sondern einen klaren Plan verfolgt: "Bei mir ist alles nur für die Familie, ich lege das Geld zurück."

Maurice ist seit Jahren in diversen Formaten zu sehen und hat sich mit seinem Einsatz vor der Kamera eine treue Fanbase aufgebaut. Umso überraschender wirkt sein nüchterner Blick aufs Business: keine großen Anschaffungen, keine spontanen Luxusausflüge – stattdessen Sparen mit System. Promiflash verrät er, dass er jede Gage, ob klein oder groß, auf die hohe Kante legt. "Egal welche Gage, welches Geld ich gewinne, es ist alles nur für die Familie. Ich stelle mich hinten an", wiederholt er und macht deutlich, dass persönliche Wünsche warten müssen.

Abseits der Kameras zeigt sich Maurice als Familienmensch, der seine Prioritäten deutlich gesetzt hat. Der Reality-Star, der durch seine TV-Auftritte bei Kampf der Realitystars, dem Dschungelcamp und zuletzt auch im Forsthaus Rampensau Germany deutschlandweit bekannt wurde, betont immer wieder, wie wichtig ihm der enge Zusammenhalt zu Hause ist. Eigene Wünsche rückt er dabei nach hinten und konzentriert sich lieber darauf, seinen Liebsten Sicherheit und Rückhalt zu geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026

Anzeige Anzeige

Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra