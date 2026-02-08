Mama oder Papa: Wem sehen Maurice Dziwaks Kinder ähnlicher?

Maurice Dziwak (27) hat verraten, wem seine Kinder ähnlicher sehen – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Im Gespräch mit Promiflash spricht der Realitystar darüber, dass er vor wenigen Monaten erneut Vater geworden ist und nun genau hinschaut, welche Gene sich durchsetzen. Der frischgebackene Papa sagt, er erkenne viel von sich in den Gesichtern der Kleinen. Gleichzeitig betont Maurice, wie sehr er hofft, dass vor allem die jüngste Tochter optisch eher nach seiner Frau kommt. Das Thema bewegt ihn hörbar – und sorgt nebenbei für einige charmante Sprüche.

Im Promiflash-Interview erklärt Maurice, seine Gene seien "die Stärkeren". Zugleich macht der TV-Bekannte deutlich, dass er sich eine große Portion Ähnlichkeit mit seiner Frau Leandra wünsche: "Es ist bedauerlich, weil ich hoffe, die kleine Maus kommt nach meiner Frau, weil sie wunderschön ist." Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu, dass er bei so viel Schönheit aufpassen müsse: "Meine Frau ist so schön, da habe ich natürlich Probleme, weil ich immer darauf aufpassen muss – weil die Jungs ja dann durchdrehen. Aber ja, ist schon alles gut so." Konkrete Details zum Nachwuchs behält der Familienvater für sich, die Grundstimmung ist jedoch klar: entspannt, stolz und sehr verliebt.

Schon vor wenigen Wochen hatte Maurice seine Freude über das Familienglück mit allen geteilt. In seiner Instagram-Story zeigte der Realitystar berührende Aufnahmen aus dem Krankenhaus: Zu sehen ist das Neugeborene eng an Leandras Brust, während Maurice voller Stolz die ersten gemeinsamen Momente mit seiner kleinen Tochter einfängt. Mit liebevollen Worten wie "Meine kleine Prinzessin" und "Du hast mich erneut zum glücklichsten Menschen gemacht" ließ der frisch gebackene Zweifach-Papa keinen Zweifel an seinem Glück. Auch Leandra zeigte sich auf den Bildern und Videos erschöpft, aber überglücklich. Die innigen Schnappschüsse und der besondere Haut-an-Haut-Kontakt rührten viele Fans.

Instagram / maurice_dziwak Leandra, Maurice Dziwak und ihr gemeinsamer Sohn

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seinem Sohn im Mai 2025

