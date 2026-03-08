Das ist Sam Dylan bei "The 50" total auf den Zeiger gegangen

Sam Dylan (35) hat bereits dreimal an der Realityshow The 50 teilgenommen – so oft wie niemand sonst. Die dritte Staffel des Formats startet am 9. März bei Prime Video und verspricht wieder reichlich Drama und Spannung. Auf der Premiere zur Show hat der Realitystar im Interview mit Promiflash verraten, was ihm bei den Dreharbeiten am meisten zu schaffen machte. Das größte Problem für Sam ist dabei nicht etwa die Herausforderung selbst, sondern das Verhalten seiner Mitstreiter. Mit insgesamt 50 Teilnehmern ist die Show ohnehin eine besondere Herausforderung – doch ein ganz bestimmter Aspekt geht ihm dabei gehörig auf die Nerven.

"Es ist natürlich eine Show, die ganz schwierig ist. Da sind 50 Leute dabei. Es ist eine Show, da musst du dich richtig einschleimen und ich bin keiner, der sich einschleimt", erklärte Sam gegenüber Promiflash und ergänzt: "Bei mir merkt man genau, wen ich mag und wen nicht." Das ständige Rumgeschleime bei "The 50" sei für ihn immer das Anstrengendste, betonte der TV-Star. Viele Teilnehmer würden sich gezielt bei anderen einschmeicheln, nur um nicht aus der Show rausgeschmissen zu werden. "Und ich meine, ich war dreimal dabei, so oft wie kein anderer. Ich weiß, wovon ich rede", stellte Sam klar.

Sam sprach allerdings nicht nur über "The 50": Im Gespräch mit Promiflash erzählte er auch von den Dreharbeiten zu "Kampf der RealityAllstars" – und packte über die extremen Zustände am Set aus: "Ich habe ja schon viele Shows gemacht. Aber 'Kampf der RealityAllstars', das war eine ganz andere Staffel. Das sind alles natürlich Namen, die man kennt. Und manchmal saß ich da und habe mich als der Normalste gefühlt." Über das Verhalten der anderen Kandidaten sagte er weiter: "Ich dachte, die sind doch alle hier psycho. Die eine springt im Kreis, dreht durch." Damit ließ Sam durchblicken, dass die Dreharbeiten wohl alles andere als entspannt abliefen.

Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026

