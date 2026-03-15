Für Film: Ryan Gosling überredete Sandra Hüller zum Singen

Sandra Hüller (47) sorgt in ihrem neuen Film "Der Astronaut" für einen besonderen Gänsehautmoment. Die Schauspielerin singt in einer sehr emotionalen Szene "Sign of the Times" von Superstar Harry Styles (32). An ihrer Seite spielt Ryan Gosling (45) die Hauptrolle in dem Blockbuster, der am 19. März in die Kinos kommt. Dass Sandra überhaupt vor der Kamera singt, war zunächst nicht im Drehbuch vorgesehen – doch ihr Co-Star Ryan überzeugte sie schließlich dazu, ihr Gesangstalent im Film zu zeigen.

Ryan hatte Sandra in den Drehpausen singen gehört und war so begeistert, dass er sie regelrecht anflehte, dies auch vor der Kamera zu tun. "Es war so schön, und ich habe einfach gesagt: 'Das ist eine verrückte Bitte, aber Du musst im Film singen. Ich flehe Dich an!'", erklärte der Schauspieler in einem Video von Sony Pictures. Weiter schwärmte er: "Sie hatte sich diesen Harry-Styles-Song ausgesucht, 'Sign of the Times', und sie hat uns alle zutiefst bewegt." Sandra selbst verriet, dass ihre Tochter den Song für sie ausgesucht habe und sie mit dem Auftritt "eine bestimmte Energie erschaffen" wollte. In dem Film spielt sie die Leiterin einer wissenschaftlichen Expedition, die einen Naturwissenschaftler ins Weltall schickt.

Sandra, die seit ihren bis zu den Oscars gefeierten Filmen "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" aus dem Jahr 2023 eine international erfolgreiche deutsche Schauspielerin ist, beweist erneut ihr musikalisches Talent. Dass sie singen kann, zeigte die 47-Jährige bereits in ihrem Erfolgsfilm "Toni Erdmann" aus dem Jahr 2016. Darin gab sie "Greatest Love of All" von Whitney Houston (†48) zum Besten.

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Getty Images Ryan Gosling und Sandra Hüller bei der Weltpremiere von "Project Hail Mary" (Der Astronaut) in London

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Getty Images Harry Styles, Februar 2023

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Getty Images Sandra Hüller beim Photocall zu "Rose" auf der Berlinale 2026