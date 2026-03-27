Gewusst? So gelang Sandra Hüller der Hollywood-Durchbruch

Sandra Hüller (47) hat geschafft, was nur wenigen deutschen Schauspielstars gelingt: den Sprung von den hiesigen Theaterbühnen an die Spitze der internationalen A-Promis! Wie das Branchenportal Filmstarts berichtet, übernimmt die gebürtige Thüringerin in der Romanverfilmung "Der Astronaut – Project Hail Mary" die Rolle der Eva Stratt. In dem Science-Fiction-Epos rettet sie die Welt an der Seite von Hollywood-Größe Ryan Gosling (45) – ein deutliches Zeichen dafür, dass Sandra mittlerweile fest in der ersten Liga der Traumfabrik angekommen ist.

Dieser Karrieresprung kommt jedoch nicht von ungefähr. Ihren Durchbruch erlebte Sandra bereits 2006 mit dem Drama "Requiem", für das sie bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Zehn Jahre später folgte mit "Toni Erdmann" der endgültige internationale Durchbruch. Das humorvolle Familiendrama überzeugte nicht nur in Europa, sondern wurde sogar für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert. Spätestens seit dem doppelten Erfolg im Jahr 2024 ist die Schauspielerin auf den roten Teppichen von Los Angeles ein bekanntes Gesicht. Für ihre Hauptrolle in dem Justizdrama "Anatomie eines Falls" wurde sie nicht nur mit dem Europäischen Filmpreis und dem französischen César geehrt, sondern erhielt sogar eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Auch "The Zone of Interest", in dem sie die Ehefrau eines KZ-Kommandanten spielt, triumphierte 2024 bei den Academy Awards als bester internationaler Film.

Sandra wurde 1978 im thüringischen Suhl geboren und entdeckte ihr schauspielerisches Talent bereits während der Schulzeit, was ihren Weg auf die Theaterbühnen ebnete. Trotz ihrer internationalen Erfolge und ihrer Ankunft in Hollywood bleibt die Theater- und Filmschauspielerin sympathisch bodenständig. Seit 2023 gibt sie ihr gewonnenes Wissen auch als Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig an die nächste Generation weiter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Hüller, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Gosling und Sandra Hüller bei der Weltpremiere von "Project Hail Mary" (Der Astronaut) in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Hüller mit dem Silbernen Bären für die beste Hauptrolle für "Rose" bei der 76. Berlinale im Berlinale Palast