Sandra Hüller schwärmt von Ryan Gosling als Kollegen

Sandra Hüller (47) und Ryan Gosling (45) standen gemeinsam für das Sci-Fi-Abenteuer "Der Astronaut – Project Hail Mary" vor der Kamera – und die deutsche Schauspielerin ist von der Zusammenarbeit mit dem Hollywoodstar mehr als begeistert. "Es war überraschend kollegial", schwärmte Sandra in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie habe bereits vor den gemeinsamen Dreharbeiten Ryans Arbeit gekannt und auch Interviews mit ihm gesehen. Dabei sei ihr aufgefallen, "dass es ihm sehr viel darum geht, wie man sich in seiner Gegenwart fühlt, und dass es ihm wichtig ist, dass es da Offenheit, Wärme und Vertrauen gibt." Und genau das habe er während der Dreharbeiten "tatsächlich auch alles eingelöst", verriet die Schauspielerin.

In dem Film unter der Regie von Phil Lord und Chris Miller spielt Ryan einen Lehrer für Naturwissenschaften, der zur Rettung der Menschheit auf eine gefährliche Weltraummission geschickt wird. Sandra verkörpert eine Wissenschaftlerin, die das Projekt leitet. Besonders beeindruckt zeigte sich die Schauspielerin von Ryans Arbeitsweise: "Es ist wirklich bemerkenswert, wie wenig es Ryan Gosling um sich selbst geht, sondern immer um die Sache. Wie endlos er improvisieren kann, wie genau er ist in dem, was gesucht wird. Er spult überhaupt nichts ab, sondern ist ein großer Suchender und hat Fähigkeiten, von denen wir alle nur träumen können. Er ist wirklich toll", erklärte sie gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Auf die Frage, ob sie etwas von Ryan habe lernen können, antwortete Sandra: "Ja, bestimmt. Ich glaube, dass man als Spielerin oder Spieler natürlich immer von den Menschen ein bisschen verändert wird, mit denen man zu tun hat. Also mein Spiel wird besser, wenn mein Gegenüber besser ist." Die Schauspielerin, die durch ihre Rollen in "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" international bekannt wurde, betonte, dass die Zusammenarbeit mit Ryan in diesem großen Projekt ihr eigenes Spiel spürbar verändert habe. Ryan ist nicht nur durch Filme wie Barbie und "La La Land" bekannt, sondern auch für seine professionelle und respektvolle Art am Set.

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Getty Images Ryan Gosling und Sandra Hüller bei der Weltpremiere von "Project Hail Mary" (Der Astronaut) in London

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Getty Images Sandra Hüller auf dem roten Teppich zur Abschlusszeremonie der 76. Berlinale in Berlin

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Getty Images Ryan Gosling und Sandra Hüller bei der Weltpremiere von "Project Hail Mary" (Der Astronaut) in London