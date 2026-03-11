Verzweifelt: Mike Cees outet sich online als werdender Vater

Mike Cees (38) hat jetzt eine überraschende Ankündigung gemacht: Der Realitystar wird Vater einer Tochter. In einem emotionalen Instagram-Post wandte er sich direkt an sein ungeborenes Kind und schrieb rührende Zeilen, die seine Follower komplett überraschten. Dass der 38-Jährige überhaupt in einer Beziehung ist, war bis zu diesem Zeitpunkt öffentlich nicht bestätigt – geschweige denn, dass seine Partnerin schwanger ist. "Meine kleine Tochter, es zerreißt mir das Herz, diese Worte zu schreiben. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dich in allen Phasen deines Aufwachsens zu begleiten und Teil deines Lebens zu sein", begann Mike seinen offenen Brief. Weiter erklärte er: "Du hattest von der ersten Sekunde an einen festen Platz in meinem Herzen."

Wie die Bild berichtet, ist Mikes Partnerin eine bayerische Unternehmerin, mit der er bereits seit über einem Jahr zusammen ist. Das Paar lebte zuletzt gemeinsam in Dubai, doch nach einem Streit kehrte die hochschwangere Frau nach München zurück. In seinem Post machte Mike deutlich, dass er für seine Tochter kämpfen möchte: "Du bist das Wertvollste in meinem Leben. Du warst Hoffnung in Momenten, in denen alles dunkel war. Der Gedanke an dich hat mir Kraft gegeben, weiterzugehen. Und genau deshalb kämpfe ich weiter." Gegenüber der Zeitung äußerte sich der Fernsehstar verzweifelt: "Ich wusste nicht mehr, was ich sonst tun soll. Ich bin verzweifelt und kämpfe für meine Tochter." Seine Freundin reagierte auf Anfragen bislang nicht.

Die Identität seiner Partnerin hielt Mike bisher bewusst aus der Öffentlichkeit heraus, da diese nicht im Rampenlicht stehen wollte. Deshalb war auch über die Beziehung der beiden kaum etwas bekannt, bis der Realitystar nun mit seinem emotionalen Instagram-Post an die Öffentlichkeit ging. Die schweren Worte in seinem Brief lassen erahnen, dass die aktuelle Situation für ihn alles andere als einfach ist. Mit seinem öffentlichen Appell scheint Mike nun einen letzten Versuch zu unternehmen, um seine kleine Familie zusammenzuhalten und Teil im Leben seiner Tochter sein zu können.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikecees_official Mike Cees, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / mikecees_official Mike Cees im Januar 2025