Aufgespritzte Lippen? Aleks Petrovic äußert sich erstmals

In den neuen Folgen von #CoupleChallenge sorgt Aleksandar Petrovic (35) für Gesprächsstoff – und zwar nicht nur wegen eines intimen Moments mit Emmy Russ (26). In Episode 17, die auf RTL+ zu sehen ist, kommt es zwischen den beiden Realitystars zu einem Kuss vor laufenden Kameras. Direkt danach nutzt Aleks die Gelegenheit, um ein Thema anzusprechen, das ihm offenbar schon lange unter den Nägeln brennt: die ständigen Spekulationen im Netz über seine Lippen. Immer wieder fragen sich Fans und Follower, ob der TV-Star nachgeholfen hat oder ob sein Schmollmund komplett naturbelassen ist.

Kaum haben sich Aleks und Emmy in der Show geküsst, wendet er sich an die 26-Jährige und erklärt: "Jetzt spürst du, dass meine Lippen echt sind." Seine Kusspartnerin reagiert darauf allerdings eher verhalten und entgegnet nur ein knappes "Mhm". Aleks lässt sich davon nicht beirren und legt nach: "Spätestens jetzt weißt du es", meint er selbstbewusst und spielt dabei mit seinem Finger an seiner Unterlippe herum. Ob ein Kuss tatsächlich als Echtheits-Check dienen kann, bleibt jedoch fraglich – Emmy äußert sich in der betreffenden Szene nicht weiter zu seinem Lippen-Statement.

Der Kuss zwischen Aleks und Emmy kam bei "#CoupleChallenge" zustande, nachdem der 35-Jährige in der Sendung seine Abmachung mit Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) aufgelöst hatte, bis zur Ausstrahlung von Temptation Island VIP mit niemandem intim zu werden. Wie der Realitystar im Interview erklärte, hatte er diese Entscheidung per Sprachnachricht im Interviewraum mitgeteilt. Am Abend lagen die beiden dann gemeinsam im Zelt. Aleks streichelte die ehemalige Promi Büßen-Kandidatin, sie schauten sich tief in die Augen – dann folgte der lang ersehnte Kuss, auf den viele Zuschauer schon gewartet hatten.

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Aleks Petrovic bei "#CoupleChallenge"

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge", 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar