Atze Schröder rechnet mit frauenfeindlichen Schlagersongs ab

Atze Schröder (60) sorgt mit klaren Worten für Aufsehen: Der Comedian spricht offen über problematische Schlagertexte – und macht dabei unmissverständlich klar, was er von Songzeilen à la "Nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du" hält. Im Podcast "Zwischen den Zeilen", aus dem nun ein Ausschnitt auf TikTok viral geht, greift Atze konkrete Beispiele aus bekannten Partyhits auf und erklärt, warum ihn die Inhalte stören. Im Gespräch mit Podcast-Host Bettina Böttinger (69) dröselt der Spaßmacher seine Kritik in ungewohnt ernstem Ton auf – sehr zur Freude der Netzgemeinde: Viele feiern, dass ausgerechnet der Mann hinter der einst so prolligen Kultfigur plötzlich moralische Grundsatzfragen stellt.

Im Podcast zitiert Atze unter anderem die "Nein heißt ja"-Zeile von G. G. Anderson, die für den Komiker ein absolutes No-Go darstellt. Er betont, dass dieser Text zwar vor der MeToo-Bewegung entstanden sei, Frauenrechte aber schon immer gegolten hätten und der Song zudem noch gar nicht so alt sei. Auch eine andere Schlagernummer nimmt er auseinander: "Warum hast du nicht nein gesagt?" – inklusive der Zeile "Es lag alleine an dir". Für Atze ist diese Schuldzuweisung schlicht "Wahnsinn". Er räumt ein, dass viele Fans die Kultsongs mitsingen, ohne darüber nachzudenken, macht aber klar: "Das erlöst den Text nicht von seiner Dummheit." Auch Zeilen wie "Du hast mich 1.000 Mal belogen, du hast mich 1.000 Mal verletzt" und dann im Refrain "Ich würde es wieder tun mit dir heut Nacht" kommentiert er mit einem Kopfschütteln: Texte dieser Art würden ein extrem fragwürdiges Frauenbild vermitteln.

Auf TikTok feiern viele Nutzer den Auftritt des Comedians. Unter dem Clip sammeln sich Kommentare wie "Konnte mit Atze bisher nicht viel anfangen, aber solche Clips machen ihn sehr sympathisch." Andere User loben: "Erfrischend und angenehm zu erfahren, dass Atze einen gesunden moralischen Kompass hat und das auch offen kommuniziert" und nennen ihn sogar einen "Vorbild für positive Masculinity". Atze hatte sich schon zuvor kritisch mit seinem eigenen früheren Humor auseinandergesetzt und deutlich gemacht, dass er sich als Mensch und Komiker seit seiner "Alles Atze"-Zeit in vielen Punkten weiterentwickelt hat.

Imago Komiker Atze Schröder im WDR Studio Köln, 28.11.2025

Getty Images Atze Schröder 2016

Joyn / Steffen Z. Wolff Atze Schröder, "TV Total Stand-up Club", 2025