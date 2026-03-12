"Man spricht mir Feminismus ab": Henna wütet im Netz

Henna Urrehman lässt sich nicht den Mund verbieten. Die Reality-TV-Bekanntheit hat sich jetzt in einer hitzigen Debatte auf Instagram und TikTok zu Wort gemeldet und dabei ihrem Ärger freien Lauf gelassen. Der Auslöser: Ihr wird vorgeworfen, keine echte Feministin zu sein, weil sie sich weigert, unbewiesene Anschuldigungen gegen eine Person einfach blind zu übernehmen. In einem emotionalen Statement wandte sich Henna an ihre Community und machte deutlich, wie wütend sie diese Entwicklung macht. Besonders stört sie, dass andere sich als Feministinnen inszenieren, während sie gleichzeitig jemanden öffentlich fertigmachen würden, der ohnehin schon am Boden liege. "Was mich daran am meisten wütend macht: Dass mir in dieser ganzen Debatte plötzlich abgesprochen wird, Feministin zu sein", erklärte sie.

Die Influencerin stellte klar, dass sie sich nicht manipulieren lasse und ein eigenes Gehirn habe. Sie betonte, dass es ihr nicht darum gehe, Gefühle für irgendjemanden zu haben, sondern um Prinzipien. "Ich bin selbst Betroffene sexueller Gewalt. Genau deshalb ist mir dieses Thema so wichtig und genau deshalb macht mich diese Situation so wütend", offenbarte Henna. Für sie bedeute Feminismus nicht nur, für Betroffene sexueller Gewalt einzustehen, sondern auch Gerechtigkeit, Fakten und Fairness. Sie werde immer für Frauen kämpfen, aber Menschen öffentlich vorzuverurteilen oder jede Anschuldigung ungeprüft zu übernehmen, gehöre nicht dazu. Nachdem sie sich alles angeschaut habe, sei sie überzeugt, dass die öffentliche Darstellung so nicht stimme.

Henna machte deutlich, dass sie sich ihren feministischen Ruf nicht zerstören lassen will. "Und nur weil ich das so sehe, lasse ich mir ganz sicher nicht absprechen, Feministin zu sein", stellte sie klar. Die Realitydarstellerin forderte ihre Follower auf, komplexe Situationen differenziert zu betrachten und verschiedene Perspektiven auszuhalten. Das Leben sei nicht schwarz-weiß, sondern erfordere Verständnis und Empathie. In ihren Kanälen teilt die Influencerin immer wieder persönliche Einblicke und Gedanken. Mit ihrem Statement setzte Henna ein Zeichen dafür, dass sie auch gegen Gegenwind zu ihrer Meinung steht und sich nicht von der öffentlichen Meinung beeinflussen lässt. "Aber ihr werdet es eh alles noch sehen", kündigte sie an.

Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit

