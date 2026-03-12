Liza Minnelli enthüllt turbulente Affäre mit Martin Scorsese

Liza Minnelli (80) hat in ihren neuen Memoiren "Kids, Wait Till You Hear This!" erstmals offen über ihre geheime Affäre mit Regisseur Martin Scorsese (83) gesprochen. Die Schauspielerin lernte Martin am Set ihres gemeinsamen Films "New York, New York" im Jahr 1977 kennen – und verliebte sich in ihn, obwohl beide zu diesem Zeitpunkt verheiratet waren. Liza war damals mit Jack Haley verheiratet, während Martin mit seiner zweiten Frau Julia Cameron zusammenlebte, mit der er eine Tochter hat. Die Beziehung sei von Beginn an turbulent gewesen und habe "mehr Schichten als eine Lasagne" gehabt, wie die 79-Jährige schreibt. Martin sei sogar eifersüchtig geworden, als er hörte, dass Liza gleichzeitig eine Affäre mit dem russischen Balletttänzer Mikhail Baryshnikov hatte, was sie in dem Buch auch zugibt.

Die Affäre wurde durch massiven Drogenkonsum überschattet, wie Liza in ihren Memoiren enthüllt. "Während wir drehten, konsumierte Marty immer mehr Kokain. Es schien nicht länger nur gelegentlich zu sein. Es war Tag und Nacht", schreibt sie. Eine besonders wilde Nacht hielt sogar Andy Warhol (†58) in seinen Tagebüchern fest: Liza und Martin sollen beim Modedesigner Halston aufgetaucht sein und um alle verfügbaren Drogen gebeten haben. Die Affäre ging auch nach Ende der Dreharbeiten weiter, als Liza darauf bestand, dass Martin ihr neues Broadway-Musical "The Act" inszenieren sollte – obwohl er zuvor noch nie eine große Bühnenshow geleitet hatte. Letztendlich musste sie ihren Liebhaber feuern, was ihr "fast das Herz gebrochen" habe. Martin landete schließlich erschöpft im Krankenhaus, wo ihm Robert De Niro (82) ins Gewissen redete und ihn überredete, "Raging Bull" zu drehen.

Liza gibt zu, dass die Zeit mit Martin eine "selbstzerstörerische Besessenheit" war und "nicht alle schlechten Gefühle geheilt" seien. Als sie Martin 2014 bei der Oscar-Verleihung begrüßen wollte, habe er sich von ihr abgewandt. Die Schauspielerin, die selbst als Kind von Judy Garland (†47) und Regisseur Vincente Minnelli geboren wurde, kämpfte jahrelang mit Suchtproblemen. Im Jahr 2000 wurde sie zu Hause bewusstlos aufgefunden, nachdem sie Oxycontin missbraucht hatte. 2003 brach sie auf einem Gehweg in New York zusammen, während Passanten einfach über sie hinwegstiegen. Heute sagt Liza, dass sie seit elf Jahren nüchtern sei – ihr letzter Aufenthalt in einer Entzugsklinik war 2015 in Malibu. "Es ist der große persönliche Sieg meines Lebens", schreibt sie in ihren Memoiren.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Liza Minnelli und Martin Scorsese

Anzeige Anzeige

Getty Images Liza Minnelli 2013 bei der amfAR Gala in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Martin Scorsese bei der Pressekonferenz der Berlinale 2024

Anzeige