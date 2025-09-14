So denkt Atze Schröder heute über seine alten Witze

Komiker Atze Schröder (59) hat nun Einblicke in seine Karriere gegeben und dabei klare Worte zu seinem früheren Schaffen gefunden. Besonders in Bezug auf seine Witze aus der Serie "Alles Atze", die ihn einst berühmt machte, zieht der Comedian heute eine kritische Bilanz. "Sexistische Sprüche wie damals in 'Alles Atze' würde ich so heute nicht mehr machen. Das war der Zeitgeist – aber wir haben uns Gott sei Dank weiterentwickelt", erklärte er im Podcast "Wolter Talks".

Die deutsche Comedy-Szene hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert, nicht zuletzt durch ein wachsendes Bewusstsein für sensible Themen. Das scheint auch Atze erkannt zu haben, der heute betont, dass er vielen seiner früheren Pointen skeptisch gegenübersteht. Im Gespräch äußerte der Komiker seine Erleichterung darüber, dass die Entwicklung hin zu mehr Feingefühl in der Comedy stattgefunden hat.

Privat gibt sich der Komiker ohnehin zurückhaltender als auf der Bühne. Während seine Bühnenfigur Atze durch Schlagfertigkeit und Frechheit überzeugt, zeigt sich der Künstler abseits des Rampenlichts von einer nachdenklicheren Seite. So spielt Humor in seinem Privatleben zwar eine Rolle, doch er selbst beschreibt sich als ruhiger und reflektierter. Es sei wichtig, einen Unterschied zwischen der Kunstfigur und dem realen Leben zu machen, verriet er im Interview mit Punkt 8.

