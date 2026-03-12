"Einfach Elli"-Star räumt mit ADHS-Vorurteilen auf

Klara Deutschmann (36) spielt in der neuen ZDF-Serie "Einfach Elli" eine Rettungssanitäterin mit ADHS – und das mit viel Verantwortungsbewusstsein. In einem Interview mit dem Portal teleschau betonte die Schauspielerin, wie wichtig es ist, neurodiverse Figuren im Fernsehen selbstverständlicher zu zeigen. Dabei sei ihr vor allem aufgefallen, dass es große, auch geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung gibt. "Ich lernte, wie vielfältig ADHS ist und wie unterschiedlich es sich von Person zu Person zeigt", erklärte Klara nachdenklich. Genau mit dieser Vielfalt habe sie sich bei der Entwicklung ihrer Figur Elli Kempfer intensiv beschäftigt.

Die 36-Jährige, die vielen aus der Welt des "Reiterhofs Wildenstein" bekannt sein dürfte, räumt dabei mit einem weit verbreiteten Missverständnis auf: ADHS bedeute nicht automatisch sichtbare Aufregung. "Zwar haben einige Personen mit Unruhe oder Konzentrationsschwäche zu kämpfen, doch das Spektrum ist viel größer", resümierte die Schauspielerin. Viele Betroffene leben mit ADHS, ohne dass es jemand im Alltag überhaupt bemerkt – entweder weil sie gute Bewältigungsstrategien entwickelt haben oder weil die Störung ihren Alltag kaum beeinflusst. Besonders wichtig findet Klara, dass Elli in der Serie, in der auch Fack ju Göhte-Star Lucas Reiber (32) zu sehen ist, einfach mit ADHS lebt, ohne dass dies ständig problematisiert wird.

Die Serie "Einfach Elli" startete Anfang März im ZDF und soll auf dem Donnerstagabend-Sendeplatz neben Formaten wie Der Bergdoktor glänzen. Sie erzählt die Geschichte der Rettungssanitäterin Elli Kempfer im Karwendel, die mit Herz und Humor in dramatischen Berg-Einsätzen Leben rettet. Für Klara bedeutet die Rolle weit mehr als nur einen Job: "Ich freue mich, dass weibliche Figuren im deutschen Fernsehen zunehmend mehr Tiefe erhalten und nicht mehr nur als Begleiterscheinung männlicher Geschichten dargestellt werden", betonte sie im Interview. Elli sei eine komplexe Figur in einem spannenden Umfeld, und es habe ihr große Freude gemacht, diese zu spielen.

Getty Images Klara Deutschmann beim Deutschen Schauspielpreis im Pullman Berlin Schweizerhof, Oktober 2025.

Getty Images Lucas Reiber bei der "Fack Ju Göhte 3"-Premiere in Berlin 2017

ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"