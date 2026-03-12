Hilaria Baldwins bittersüßer Abschied vom Hamptons-Haus

Hilaria Baldwin (42) und ihr Ehemann Alec Baldwin (67) bereiten sich auf einen emotionalen Abschied vor: Das Paar verkauft sein Anwesen in den Hamptons, in dem die Familie mit ihren sieben Kindern viele unvergessliche Momente erlebt hat. Wie das Magazin People berichtet, postete Hilaria vor Kurzem ein Video auf Instagram, in dem sie in Erinnerungen an ihr Luxusparadies schwelgte: "Wir verbringen die Sommer in unserem Pool. Wir gehen zum Strand, der wirklich nah bei uns ist, die Kinder gehen dort ins Ferienlager. Wir kochen, wir verbringen Zeit zusammen. Es ist so ein unglaublicher Ort", erzählte sie ihren Followern. Obwohl sie keine Details zu ihren Plänen nannte, deutete die Fitnesstrainerin an, dass ein neues "Abenteuer" auf die Familie wartet.

Der Umzug falle ihr nicht leicht, wie Hilaria weiter verriet. Sie bezeichnete den Abschied als "bittersüß" und betonte, dass sie sich wünsche, das Anwesen gehe an jemanden, "der es genauso lieben wird, wie wir es lieben". Die luxuriöse Immobilie mit fünf Schlafzimmern und sieben Badezimmern wird derzeit für 19.995.000 Dollar angeboten. Das entspricht umgerechnet etwa 17,2 Millionen Euro. Zur Ausstattung gehören eine große Wohnküche, ein Esszimmer, ein Heimkino, ein Weinverkostungsraum sowie eine private holzgetäfelte Bibliothek. Im Außenbereich locken ein Pool, ein Spa, ein Kamin und ein eingezäunter Gemüsegarten. In ihrem Instagram-Post bezeichnete Hilaria das Haus als "ein Stück Paradies".

Alec hatte die Immobilie bereits 1995 für 1,75 Millionen Dollar erworben. Nach seiner Hochzeit mit Hilaria im Jahr 2012 wurde das Anwesen um weitere 1.400 Quadratmeter erweitert. Das Haus diente auch als Kulisse für die TLC-Show "The Baldwins", die einen Einblick in das Leben der Familie mit ihren sieben Kindern bot. Im August 2025 hatte der 67-Jährige gegenüber der New York Times erklärt: "Wir kommen immer wieder hierher zurück, weil die Kinder sehr glücklich sind. Sie lieben es hier. Wenn ich zu den Kindern gehe und sage: 'Wollt ihr das Haus verkaufen?', drehen sie durch. Es ist ein Zuhause für Kinder, das ich nie verlassen möchte." Erstmals hatten die Baldwins das Anwesen im November 2022 für 29 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten, seither wurde der Preis mehrfach reduziert.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin in New York City 2019

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im November 2024

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin bei den Gotham Awards 2025 in New York