Arnold Schwarzenegger (70) ist eine “Jahrhundertlegende”! Das Männermagazin GQ zeichnet jedes Jahr die wichtigsten Promi-Herren aus: Preisträger sind dieses Mal unter anderem Mark Forster (33) und Philipp Lahm (33). Einer stiehlt aber allen anderen die Show: Arnold “Terminator” Schwarzenegger. Er bekommt den Preis: “Legend of the Century”. Was sagen die anderen Stars dazu? Im Promiflash-Interview zählt sein guter Freund Til Schweiger (53) die Verdienste des 70-Jährigen auf: ”Sechsmal Mister Universum, siebenmal Mister Olympia, Filmstar, Weltstar, acht Jahre Gouverneur von Kalifornien."



