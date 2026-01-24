Emotionales Geständnis: Kylie Kelce spricht über Fehlgeburt

Kylie Kelce (33) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" ein sehr persönliches Erlebnis öffentlich gemacht: Die Ehefrau von Football-Star Jason Kelce (38) sprach darüber, dass sie vor der Geburt ihrer ersten Tochter eine Fehlgeburt erlitten hat. Der erste positive Schwangerschaftstest war datiert auf August 2018 und wenige Wochen später reisten Kylie und Jason nach London. Dort überraschten sie Jasons Eltern Donna Kelce (73) und Ed Kelce mit der Nachricht, bevor ein Arzttermin um die zwölfte Woche anstand. Kurz darauf kam der Schock in der Praxis: Die Schwangerschaft war nicht mehr intakt. Kylie wurde während der Aufnahme hörbar emotional und erklärte, warum sie diese Geschichte gerade jetzt teilt.

Kylie erinnerte sich im Podcast an die frühen Arztbesuche: In der sechsten Woche habe das Baby zwar ein paar Tage kleiner gemessen, ansonsten sei alles unauffällig gewesen. Während einer Reise nach London überraschten die Kelces bereits ihre Familie. "Wir haben so getan, als würden wir ein Foto machen, und dann gesagt, dass wir ein Baby erwarten", erzählte Kylie über den Moment mit Donna und Ed. Auch Jasons Tante Judy, seine Großmutter Mary und Bruder Travis Kelce (36) wurden bedacht – für Travis gab es kleine Babyschühchen. Beim nächsten Termin folgte jedoch die niederschmetternde Nachricht. "Es fühlte sich an, als würde alles in Zeitlupe passieren", so Kylie. Auf dem Doppler war kein Herzschlag zu finden, die Entwicklung war zwischen der neunten und zehnten Woche stehengeblieben – eine sogenannte "verhaltene Fehlgeburt". Besonders bitter: Es war Jasons Geburtstag. Zunächst rief Kylie ihre Mutter an, später informierte sie noch am selben Tag Jason. Die Erfahrung prägte ihre folgenden Schwangerschaften stark. Kylie teilte Neuigkeiten erst spät, googelte regelmäßig Überlebenswahrscheinlichkeiten und wartete bei Tochter Wyatt bis nach der 20. Woche, bei weiteren Schwangerschaften bis mindestens zur 16. Woche. Heute ist sie Mutter von Wyatt, Elliotte, Bennett und Finn. "Es tut immer noch weh – auch nach vier Kindern. Und das ist okay", betonte sie.

Privat zeigt sich Kylie häufig offen, wenn es um Familie und Elternsein geht, doch so intim hat sie bisher nicht über ihren Verlust gesprochen. Mit dem Schritt möchte die vierfache Mama ihren Hörerinnen und Hörern Kraft geben, die Ähnliches erlebt haben. "Es verlässt einen nie. Es ist eine Narbe, die bleibt und ganz dir gehört, egal ob der Verlust bei sechs oder dreizehn Wochen war", erklärte sie im Podcast. Sie riet, Menschen um sich zu haben, die verstehen, was man durchmacht, und betonte, wie wichtig ein offener Austausch mit Ärztinnen und Ärzten sei. Abseits der ernsten Worte zeigt sich in Kylies Erzählungen auch der Zusammenhalt innerhalb der Kelce-Familie: Die Überraschungen für Donna und Ed in London, die liebevollen Gesten für Travis und die festgehaltenen Erinnerungen erzählen von einem eng vernetzten Familienband, das in schweren Zeiten trägt.

IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

Getty Images Donna Kelce mit ihren Söhnen Jason und Travis Kelce beim Super Bowl 2023