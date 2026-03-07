So reagierte Kylie Kelce auf Body-Kommentar ihrer Tochter

Kylie Kelce (33) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" über die schonungslose Ehrlichkeit ihrer Töchter gesprochen. Gemeinsam mit ihrem Gast Mina Kimes tauschte die 33-Jährige wenig schmeichelhafte Geschichten aus dem Familienalltag aus. Dabei erinnerte sich die vierfache Mutter an einen besonders direkten Kommentar einer ihrer Töchter: "Ich habe mich angezogen, und eines meiner Kinder sagte: 'Das ist schön. Dein Bauch ist weich'", erzählte Kylie. Ihre Reaktion darauf fiel erstaunlich gelassen aus – sie bedankte sich bei ihrer Tochter für die ungewöhnliche Bemerkung.

Die Influencerin betont, dass ihre Mädchen generell kein Blatt vor den Mund nehmen – und dass nicht nur sie selbst Ziel der kindlichen Ehrlichkeit ist. So habe eines der Kinder ihren Mann Jason (38) ebenfalls ins Visier genommen. "Mein Kind sagte: 'Dads Brüste sind groß, aber deine Brüste sind lang.' Was man daraus schließen kann, ist jedem selbst überlassen", berichtete sie lachend. Kylie nimmt solche Kommentare also mit Humor – und spricht auch selbst offen über die Veränderungen ihres Körpers. Nach ihren vier Schwangerschaften plant sie eine Bruststraffung, wie sie in einer anderen Folge ihres Podcasts verriet.

Neben den lustigen Body-Kommentaren sprach Kylie auch über eine fragwürdige Erziehungsentscheidung, die sie und Jason trafen, als sie ihre älteste Tochter Wyatt vom Schnuller entwöhnen wollten. Die beiden tauschten den Schnuller gegen einen Haustierfisch ein, den sie passenderweise "Paci" nannten. "Es war unverantwortlich von uns, denn dadurch entstand – wie ihr euch denken könnt – nur noch mehr Verantwortung für uns als Eltern", gab die Podcasterin zu. Als der Fisch schließlich starb, mussten Kylie und Jason ihrer Tochter erklären, was mit ihrem Haustier passiert war, und führten "eine Unterhaltung über den Fisch-Himmel".

IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce, Februar 2025