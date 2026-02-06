Unter dieser Bedingung würde Jason Kelce Bart abrasieren

Jason Kelce (38) ohne Bart – für viele Fans undenkbar. Im Interview mit dem Magazin People verriet der ehemalige NFL-Star nun, dass er sich nur unter einer Bedingung von seiner Gesichtsbehaarung trennen würde: "Ich müsste etwa 22 Kilogramm abnehmen, um mich wohl damit zu fühlen, ihn abzurasieren." Der Grund dafür sei, dass der Bart kleinere Falten und Fettpolster verstecke. Seine Frau Kylie Kelce (33), mit der er seit über einem Jahrzehnt zusammen ist, gestand: "Ich habe sein Kinn noch nie gesehen!" Sie erklärte, dass Jason seinen Bart seit Beginn ihrer Beziehung noch nie abrasiert hat.

Der ehemalige Sportler steht derzeit gemeinsam mit Kylie im Mittelpunkt einer neuen Werbekampagne für YouTube TV mit dem Titel "Don’t Settle For Meh". Im dazugehörigen Spot drehen sich die humorvollen Szenen um die Frage, wie ein mittelmäßiger "meh"-Bart bei Jason aussehen würde – eine für seine Ehefrau geradezu absurde Vorstellung. Der Werbespot zeigt außerdem, wie David Blaine (52) "meh"-Zaubertricks vorführt oder Gordon Ramsay (59) mit "meh"-Gerichten aufwartet, um klarzustellen, dass Mittelmäßigkeit ganz klar keine Option ist.

In ihrem Podcast "Not Gonna Lie" scherzte Kylie, die in Jason die stilvolle Konstante in ihrer Beziehung sieht, kürzlich über die modischen Gegensätze des Paares. Besonders lobte sie die schicke Erscheinung ihres Mannes, seitdem er für Fernsehauftritte zunehmend in Anzügen zu sehen ist. Mit ihrem Humor zeigt die vierfache Mutter immer wieder, wie sehr sie und Jason im Alltag harmonieren. Das Ehepaar, das seine Beziehung einst über eine Dating-App begann, bleibt nicht nur im Privaten, sondern auch im Job ein absolutes Dreamteam.

Getty Images Jason Kelce im September 2024

Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce, Februar 2025

Getty Images Gordon Ramsay auf dem Empire State Building im Juni 2023