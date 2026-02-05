Aufklärung: So antwortet Kylie Kelce auf heikle Kinderfragen

Kylie Kelce (33) gewährte in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" am 29. Januar Einblicke in ihre Erziehungsmethoden. Die vierfache Mutter und Ehefrau des ehemaligen NFL-Stars Jason Kelce (38) sprach darüber, wie sie die manchmal durchaus kniffligen Fragen ihrer Kinder beantwortet – besonders die der älteren Töchter Wyatt und Elliotte. Diese wollten etwa wissen, wie Babys in den Bauch kommen. Ihre bewährte Antwort: "Wenn zwei Menschen sich genug lieben, bekommen sie ein Baby." Für Kylie ist diese Erklärung ideal, da sie viele Lebensmodelle einschließt und komplexe Details außen vor lässt. "Ich tue mein Bestes, um es nicht zu komplizieren", so die 33-Jährige.

Gleichzeitig stellte Kylie klar, dass ihre Kinder noch sehr jung seien. "Wir werden jetzt nicht die verdammte Leinwand aufreißen und sagen: 'Hier ist eine Skizze'", erklärte sie. Sie betonte, dass sie zwar auf einfache Erklärungen setzt, aber auch Wert auf korrekte Bezeichnungen legt. Alle Körperteile werden mit ihren anatomischen Begriffen benannt, was manchmal für amüsante Situationen sorgt. "Wir sind fasziniert vom Wort 'Penis'. Das passiert, wenn man in einem Haus voller Mädchen lebt", scherzte sie.

Neben den Kinderfragen sprach die Mutter auch darüber, wie sie Sport in ihren Alltag integriert. Sie trainiere nach eigenen Worten unregelmäßig, manchmal im Wohnzimmer, wobei die Kinder kurzerhand als Gewichte herhalten. "Manche Tage trainiere ich, manche nicht. Manche Tage esse ich sehr gesund, manche nicht. Am Ende gleicht sich alles aus", erklärte sie im Podcast und betonte, sie sei gespannt auf die Phase, in der sie wieder mehr Zeit für sich habe, ohne sich aber die aktuelle, trubelige Familienzeit wegzuwünschen.

IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Kylie Kelce, 2023