Kylie Kelce findet Mann Jason stylisher als sich selbst

Kylie Kelce (33) hat in ihrem "Not Gonna Lie"-Podcast intime Einblicke in ihre Beziehung zu Ehemann Jason Kelce (38) gegeben. Die 33-Jährige sprach dabei über das sogenannte "Swag-Gefälle" in ihrer Ehe. Im Gegensatz zu ihr sei der ehemalige Footballstar der klare Stilgewinner. "Es ist nicht mein Mann, ich bin es, die das Team runterzieht", scherzte die vierfache Mutter. Besonders angetan ist Kylie von Jasons Look, seit er für seine Arbeit bei ESPN regelmäßig schicke Anzüge trägt. Mit einem Augenzwinkern bemerkte sie: "Fragt ihr euch nie, warum wir vier Kinder haben?"

Doch es war nicht immer der elegante Business-Look, der Jason in Kylies Augen zur Stilikone machte. Zu Beginn ihrer Beziehung habe er konsequent enge V-Ausschnitt-Shirts in verschiedenen Farben getragen. "Das war sein Ding. Es betonte seine Muskeln und saß einfach gut", verriet sie im Podcast. Während Jason früher Anzüge absolut nicht ausstehen konnte, habe er sich nun an die förmliche Garderobe gewöhnt. Auch auf anderen Gebieten gebe es aber noch Luft nach oben, wie etwa beim Tanzen. Entwaffnend ehrlich und mit einem charmanten Lächeln gab Kylie zu, dass Jasons Tanzstil zwar niedlich sei, sie ihm da stilistisch jedoch überlegen sei, wie People berichtet.

Für das kommende Jahr hat sich das Paar laut Kylie etwas ganz Besonderes vorgenommen: mehr Zeit zu zweit. Zwischen Karriere, Familie und vier Kindern sehnen sich die beiden nach einem kinderfreien Urlaub. Doch Kylie zwinkerte augenzwinkernd und erinnerte daran, dass ihr letzter romantischer Trip ohne Kinder mit Tochter Finn endete. Deshalb stehe für den nächsten Urlaub "Verhütung ganz oben auf der Liste", fügte sie verschmitzt hinzu. Kylie und Jason sind seit ihrer Hochzeit 2018 offenbar nicht nur ein eingespieltes Team, sondern teilen auch eine gehörige Portion Humor und Selbstironie in ihrer Beziehung.

Getty Images Jason und Kylie Kelce im September 2023

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

Getty Images Jason und Kylie Kelce, Februar 2025