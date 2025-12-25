Darum stillt Kylie Kelce die acht Monate alte Finn schon ab

Kylie Kelce (33) hat in der neuen Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" klargemacht, warum sie ihre acht Monate alte Tochter Finnley jetzt abstillt. Die Mutter von vier Kindern erklärte, dass Finn kurz davor stehe, ihren ersten Zahn zu bekommen – und genau dort ziehe sie konsequent die Grenze. Kylie, die mit Ehemann Jason Kelce (38) auch die Töchter Wyatt, Elliotte und Bennett großzieht, sagte deutlich, dass sie noch nie eines ihrer Kinder über den Moment hinaus gestillt habe, in dem Zähne kamen. "So egoistisch das auch klingen mag, da ziehe ich die Grenze. Und zwar rigoros", betonte sie und machte klar, dass es ihre Entscheidung sei – und dass sie auf Kritik keine Lust habe.

Die Sportlergattin erzählte weiter, dass Finn länger Muttermilch bekommen habe als ihre Geschwister. Üblicherweise habe sie zwischen sieben und acht Monaten gestillt, diesmal sei es etwas mehr. Der Umstieg sei zwar anstrengend, doch nach dem Stillen setze sie, wie bei den anderen Kindern, auf Flaschennahrung. Kylie würdigte dabei auch, dass Stillen nicht für alle möglich sei. Wichtig sei am Ende, dass das Baby satt und versorgt ist.

Abseits der Stilldebatte gibt Kylie in ihrem Podcast immer wieder kleine Einblicke in den Familienalltag mit Jason und den Kids. Die Familie war erst kürzlich gemeinsam im Stadion, um Onkel Travis Kelce (36) bei einem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers in Kansas City anzufeuern. Dort teilten sich die Kinder eine Loge mit Travis' Verlobter Taylor Swift (36), was für die Mädchen ein Highlight war – auch wenn sie, wie Kylie schmunzelnd erzählt, eigentlich "nicht besonders footballinteressiert" sind. Die jüngste Tochter Finn verschlief sogar einen großen Teil des Spiels.

IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin

Instagram / jason.kelce Jason Kelces Tochter Finn

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)