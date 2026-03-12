Stephen King findet: Das ist die beste deutsche Serie

Stephen King (78) hat der deutschen Netflix-Serie "Dark" nun ein großes Kompliment gemacht und sie in den höchsten Tönen gelobt. Der Bestseller-Autor, der als Meister des Horrors gilt, äußerte sich jetzt auf X zu der Mystery-Serie, die bereits vor fast sechs Jahren ihr Finale feierte. "'Dark' ist düster und komplex ... und ... nun ja ... sehr deutsch. Großartige Serie", schrieb Stephen auf der Plattform. Dabei empfahl er seinen Followern auch gleich eine Hilfestellung, falls sie bei der wendungsreichen Handlung den Überblick verlieren sollten: Er verwies auf die detaillierten Zusammenfassungen auf der Seite MetaWitches, die alle Folgen und Figuren der Serie erklären.

Dass "Dark" so große Erfolge feiern konnte, liegt vor allem an der wendungsreichen und klug verschachtelten Geschichte über Zeitreisen, Familiengeheimnisse und Schicksale in einer Kleinstadt. Die drei Staffeln gelten für viele Fans als eine der besten deutschen Netflix-Serien überhaupt. Laut Kino.de ließen sich die Serienschöpfer Baran bo Odar (47) und Jantje Friese (49) nicht nur von David Lynchs (†78) Kultserie "Twin Peaks" inspirieren, sondern auch von Stephens Roman "Es". Dass jetzt ausgerechnet Stephen selbst die Serie nun so lobt, dürfte für die Macher von "Dark" eine besondere Anerkennung sein.

Abseits seiner Serienempfehlung steht für Stephen nun auch ein eigenes Projekt an: Sein Horrorklassiker "Der Nebel" soll ein Hollywood-Remake bekommen. In der Novelle werden die Bewohner einer Kleinstadt in Maine von einem rätselhaften Nebel und grauenhaften Kreaturen bedroht. Nun übernimmt Horrorregisseur Mike Flanagan sowohl die Regie als auch das Drehbuch für eine Neuverfilmung. Fans dürfen sich also schon bald auf eine neue Adaption von Stephens düsterer Geschichte freuen. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich die Zeit bis dahin mit der Serie "Dark" vertreiben.

Joe Kohen / Getty Images the New Yorker Stephen King 2010 in New York

Andreas Rentz/Getty Images Die "Dark"-Darsteller und Macher bei der Premiere in Berlin

Imago Autor Stephen King im Juni 2012 in Los Angeles