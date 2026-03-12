Rolf Harris' Villa: Wird sie zum Schnäppchenpreis verkauft?

Die Villa des 2023 verstorbenen Entertainers Rolf Harris (†93) findet keinen Käufer und soll nun deutlich unter dem ursprünglichen Preis versteigert werden. Das Anwesen in Bray am Ufer der Themse war vor knapp einem Jahr für umgerechnet rund 4,6 Millionen Euro auf den Markt gekommen, doch Interessenten blieben aus. Erbin des Hauses ist Rolf Harris' einzige Tochter Bindi, die zusammen mit dem Großteil seines 18,4 Millionen Euro schweren Vermögens auch die Immobilie geerbt hat.

Mittlerweile ist das Gebäude in einem desolaten Zustand. Mirror berichtet von einer Fassade, die mit Moos überzogen ist, einige Wände sind von Rissen gezeichnet. Immobilienexperte Brian Warren hatte bereits im vergangenen Jahr gegenüber dem Medium erklärt, dass er die Villa höchstens auf 2,3 Millionen Euro schätze. "Niemand, der zu diesem Preis kauft, würde darin wohnen wollen – wegen des Stigmas und weil es ein Chaos ist mit all den Anbauten, die Rolf über die Jahre hinzugefügt hat", sagte er damals. Hinzu kämen weitere 1,7 Millionen Euro für die Renovierung, da Bauprojekte an der Themse teurer seien. Jetzt wiederholte der Experte gegenüber The Sun seine Einschätzung: "Es haftet ein Stigma daran. Wer will das kaufen? Es gibt nicht viele Menschen, die es renovieren würden."

Rolf war im Juni 2014 zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden, nachdem er in zwölf Fällen des sexuellen Missbrauchs junger Mädchen schuldig gesprochen wurde. Die Taten ereigneten sich zwischen 1968 und 1986, einige davon in seinem Haus in Berkshire. Unter den Opfern war auch eine Freundin seiner Tochter Bindi, die zur Tatzeit zwischen 13 und 19 Jahre alt war. Harris starb am 10. Mai 2023 im Alter von 93 Jahren an Kehlkopfkrebs in ebendieser Villa, in der er mehr als sechs Jahrzehnte gelebt hatte. Der Musiker und Moderator hatte seine Karriere in seinen frühen Zwanzigern begonnen, als er nach England zog und beim Sender BBC in der Kindersendung "Jigsaw" regelmäßig Cartoons zeichnete.

Getty Images Rolf Harris, Sänger

Getty Images Das Haus von Rolf Harris in Maidenhead, England, fotografiert am 29. August 2013

Getty Images Rolf Harris und Alwen Hughes mit ihrer Tochter Bindi Harris, März 2013

