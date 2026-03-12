Cathy Hummels gibt Einblicke in Sorgerechtsregelung mit Mats

Cathy Hummels (38) gibt offen Einblicke in das gemeinsame Sorgerecht für Sohn Ludwig, das sie sich seit Juli des vergangenen Jahres mit ihrem Ex-Mann Mats Hummels (37) teilt. In einem Instagram-Video, das die Moderatorin als "das ehrlichste Life-Update ever" bezeichnet, erklärt sie, dass der achtjährige Ludwig im strikten Wochenwechsel lebt – eine Woche bei ihr, eine Woche bei seinem Vater. Cathy gibt zu, dass das Wechselmodell anfangs sehr schwer für sie gewesen sei. Mittlerweile habe sie jedoch das Gefühl, davon zu profitieren, da sie sich in der Zeit, in der Ludwig bei Mats ist, auch mal auf ihr eigenes Privatleben konzentrieren könne.

Auch Mats scheint mit der 50/50-Sorgerecht-Regelung zufrieden zu sein. In einem Interview mit dem Magazin GQ sagte der Fußballer vor Kurzem: "Ich habe einen Sohn, der die Hälfte der Zeit bei mir verbringt. Diese Tage sind dann natürlich komplett durchstrukturiert. Das ist schön und ich genieße es sehr." Während Mats bereits seit über zwei Jahren mit Model Nicola Cavanis (27) liiert ist, ist Cathy noch auf der Suche nach Mr. Right. Sie gehe hin und wieder auf Dates, erzählt die Influencerin, doch der richtige Mann sei bisher nicht dabei gewesen. Ein Grund dafür sei, dass sie sehr wählerisch sei. "Wenn man schon mal verheiratet war und ein Kind hat, bringt man einfach schon eine gewisse Lebenserfahrung mit. Das heißt: Ich weiß, was ich will, und ich weiß definitiv, was ich nicht mehr will", erklärt sie in dem Clip.

Im März feierte Cathy mit Ludwig einen ganz besonderen Tag: den achten Geburtstag ihres Sohnes. Dafür kam die ganze Familie zusammen – auch Mats war mit dabei. Die beiden Ex-Partner zeigten sich nach ihrer Trennung erstmals wieder gemeinsam auf Fotos und stellten Ludwig an diesem Tag klar in den Mittelpunkt. "Das Allerschönste war, dass wir beide Seiten zusammengekommen sind und der Tag unglaublich schön und harmonisch war", schrieb die Influencerin auf Social Media. Sie betonte, wie wichtig es ihr sei, dass Ludwig sich an seinem Geburtstag alle Menschen, die ihm am Herzen liegen, an seiner Seite wünsche – egal, ob geschieden oder nicht. "Er will genau das, was ihr auf den Bildern seht: Mama, Papa, alle Omas und Opas, seinen besten Freund, Tanten, Onkel, Cousins, seine Familien, die eben trotz Scheidung immer so bestehen wird", so Cathy.

Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels, 2016 in Düsseldorf

Getty Images Mats Hummels und Nicola Cavanis bei den GQ Men of the Year Awards 2025 in Berlin

Instagram / cathyhummels Ludwig, Cathy und Mats Hummels, Januar 2026