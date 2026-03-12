Hat Ex-Prinz Andrew bei Prinz William um Vergebung gebeten?

Bei der Beerdigung der Herzogin von Kent im vergangenen September soll Andrew Mountbatten-Windsor (66) in einem Gespräch mit Prinz William (43) um Vergebung gebettelt haben – das enthüllt nun eine Lippenleserin gegenüber einer TV-Serie von Channel 5. Aufnahmen von der Trauerfeier in der Westminster-Kathedrale zeigen, wie der 66-jährige Ex-Prinz vor den Stufen der Kirche das Gespräch mit seinem Neffen suchte. Die forensische Lippenleserin Nicola Hickling behauptet in der Sendung "Lip-Reading The Royals: What Are They Really Saying?", dass Andrew den Moment nutzte, um William um Verständnis zu bitten – als Reaktion auf den Skandal um seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66). Angeblich sagte er: "Ich habe aus dem, was ich getan habe, gelernt, aber bevor ich es vergesse, und wenn ich kann, möchte ich dich gerne fragen, ob du vergeben kannst?"

William soll auf die verzweifelt wirkende Bitte seines Onkels mit eisigem Schweigen reagiert haben. Zuvor hatte Andrew das Paar mit den Worten "Guten Nachmittag William und Catherine, wie geht es euch?" begrüßt. Prinzessin Kate (44) antwortete demnach "Gut, danke", bevor William ihn fragte: "Was kann ich für dich tun?" Nach Andrews Weggang soll Kate zu ihrem Ehemann gesagt haben: "Er schien sehr betrübt zu sein." Die Beerdigung der Herzogin von Kent, die mit dem verstorbenen ersten Cousin der Queen verheiratet war, war einer der letzten öffentlichen Auftritte von Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) mit der königlichen Familie, bevor der Skandal um seine Verbindungen zum verstorbenen US-Sexualstraftäter Epstein weiter eskalierte.

Andrew wurde im Februar verhaftet und wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch befragt, nachdem Vorwürfe aufkamen, er habe während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter zwischen 2001 und 2011 sensible Informationen mit Epstein geteilt. Die Lippenleseexpertin behauptet außerdem, bei der Beerdigung auch ein Gespräch zwischen Andrews Töchtern Beatrice (37) und Eugenie (35) kurz nach der Aberkennung seiner Titel entschlüsselt zu haben. Beatrice soll dabei zu ihrer Schwester gesagt haben: "Wir werden den Sturm überstehen... Ich fühle mich wütend, aber wir dürfen es nicht verschlimmern. Du wirst außer Landes sein müssen. Er wird sich nicht an die Regeln halten und wir müssen aus dem Weg sein, Eugenie." Andrew hat jegliches Fehlverhalten in Bezug auf seine Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein bestritten, sich zu den jüngsten Vorwürfen jedoch nicht direkt geäußert.

Collage: Imago, Getty Images Collage: Andrew Mountbatten Windsor und Prinz William

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019

Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022