"A-Team"-Star Mr. T bei emotionaler Trauerfeier gesichtet

Nach langer Zeit hat sich Mr. T (73) nun wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der "A-Team"-Star nahm an der Trauerfeier für Bürgerrechtsikone Reverend Jesse Jackson in Chicago teil, der am 17. Februar im Alter von 84 Jahren verstorben war. Die Zeremonie fand laut Bild im Hauptquartier der Rainbow PUSH Coalition statt und zog Tausende von Trauergästen an, die gekommen waren, um Jesse die letzte Ehre zu erweisen. Mr. T trug bei der Veranstaltung ein Bandana mit amerikanischer Flagge, ein weißes Hemd und seine ikonischen Goldketten. Sein Gesicht verbarg der 73-Jährige jedoch hinter einer schwarzen Sonnenbrille, als er andere Trauernde begrüßte.

Der Pastor Jesse Jackson galt als wichtige Stimme der Bürgerrechtsbewegung und war ein enger Weggefährte von Martin Luther King (†39). Unter den zahlreichen prominenten Gästen befanden sich auch drei ehemalige US-Präsidenten. Neben Barack Obama (64), der laut Bild-Zeitung eine Trauerrede hielt, war auch Musiklegende Stevie Wonder (75) vor Ort und sang trotz seines hohen Alters für den verstorbenen Priester. Die bewegende Zeremonie würdigte Jesses Lebenswerk, der sich über Jahrzehnte für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit eingesetzt hatte.

Mr. T wurde in den 1980er-Jahren als B.A. Baracus in der Kultserie "Das A-Team" weltberühmt und stand auch als Clubber Lang in "Rocky III" vor der Kamera. Seine markante Frisur und die vielen Goldketten wurden schnell zu seinem unverwechselbaren Markenzeichen. In den 1990er-Jahren besiegte der Schauspieler, dessen bürgerlicher Name Laurence Tureaud ist, Lymphknotenkrebs und sprach laut Bild später darüber, wie sehr ihn sein Glaube in dieser schweren Zeit getragen habe. Heute hat sich Mr. T weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und engagiert sich unter anderem als Prediger.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mr. T nimmt am Gedenkgottesdienst für Rev. Jesse Jackson Sr. in Chicago teil

Anzeige Anzeige

Getty Images Mr. T beim Skechers Pier to Pier Friendship Walk in Manhattan Beach, 2023

Anzeige Anzeige