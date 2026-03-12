"Reacher" Staffel 4 kommt: Alan Ritchson verrät Details

Alan Ritchson (43) sorgt für Freude bei den Fans der erfolgreichen Amazon-Serie "Reacher". Der Schauspieler verkündete jetzt gegenüber dem Portal Collider, dass die Dreharbeiten zur vierten Staffel bereits abgeschlossen seien. "Wir haben die 4. Staffel von Reacher abgedreht. Es ist bei weitem die beste, die wir bisher hatten", schwärmte Alan von den neuen Folgen. Noch besser: Die neuen Episoden sollen bereits in diesem Jahr bei Prime Video erscheinen. Offiziell durch den Streamingdienst bestätigt wurde das Startjahr allerdings noch nicht. Seit Februar 2025, als die dritte Staffel veröffentlicht wurde, warten die Zuschauer auf Nachschub.

Die Story der neuen Staffel steht bereits fest: Sie wird den Roman "Morgen wirst du sterben" von Lee Child adaptieren. In der Vorlage beobachtet Reacher den Suizid einer Frau in der New Yorker U-Bahn und deckt dabei eine Verschwörung auf, in die Geheimdienste und Terroristen verwickelt sind. Neben der vierten Staffel der Hauptserie könnten die Fans dieses Jahr sogar noch mehr aus dem "Reacher"-Universum zu sehen bekommen: Die erste Staffel des Spin-offs "Neagley" ist ebenfalls bereits abgedreht. Hauptfigur dort ist Reachers Ex-Kollegin Frances Neagley, gespielt von Maria Sten.

Alan spielt bereits seit 2022 die Hauptrolle in der Amazon-Serie, die auf der Romanreihe von Lee Child basiert. Der Schauspieler verkörpert darin Jack Reacher, einen ehemaligen Militärpolizisten, der durch die USA reist und dabei immer wieder in gefährliche Situationen gerät. Die Serie entwickelte sich zu einem großen Erfolg für den Streamingdienst und begeistert Millionen Zuschauer weltweit – darunter offenbar auch der ehemalige US-Präsident Joe Biden (83), der während der Dreharbeiten zur vierten Staffel einen überraschenden Besuch abstattete.

Amazon Content Services LLC Sonya Cassidy (Susan Duffy) und Alan Ritchson (Jack Reacher) in "Reacher", Staffel 3

Amazon Content Services LLC Alan Ritchson (Jack Reacher) und Maria Sten (Frances Neagley) in "Reacher", Staffel 3

Getty Images Alan Ritchson bei der Premiere von "War Machine", Februar 2026