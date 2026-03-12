WWM-Kandidat hatte unangenehme Begegnung mit George Clooney

Bei Wer wird Millionär? sorgte Kandidat Robert Dömlang mit einer ungewöhnlichen Anekdote für Aufsehen. Nachdem er sich 16.000 Euro erspielt hatte, kam Moderator Günther Jauch (69) auf ein besonderes Erlebnis des Kandidaten zu sprechen: Robert war einmal Hollywood-Star George Clooney (64) begegnet – allerdings unter recht angespannten Umständen. Die Begegnung fand in einem Berliner Nachtclub statt, wo Robert als Fahrstuhlfahrer arbeitete. Dort traf er den Schauspieler während der Premiere des Films "The Monuments Men". Was zunächst nach einem aufregenden Treffen klingt, entpuppte sich jedoch als eher unangenehme Situation, wie das Magazin Filmstarts berichtet.

Als George mit seinem Bodyguard in den Aufzug stieg, wollte dieser Robert sofort loswerden. "George Clooney kam mit seinem Bodyguard in den Aufzug und dieser meinte: Raus!", erzählte Robert in der Sendung. Doch der Kandidat ließ sich nicht einschüchtern und verteidigte seinen Arbeitsplatz entschlossen: "Ich bleibe auf jeden Fall hier drinnen. Das ist mein Job." Die Stimmung im Fahrstuhl wurde dadurch ziemlich angespannt. Ein Gespräch mit George selbst kam deshalb nicht mehr zustande – die Fahrt verlief schweigend.

Für George sind Begegnungen mit Fans und Mitarbeitern bei Premieren nichts Ungewöhnliches, da der Schauspieler seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods gehört. Der Oscarpreisträger ist für Filme wie "Ocean’s Eleven" oder "Up in the Air" bekannt und steht auch immer wieder für große Eventabende und Filmpremieren auf roten Teppichen. Abseits des Trubels führt George ein Familienleben fernab des Rampenlichts: Er ist mit Amal Clooney (48) verheiratet und Vater von Zwillingen.

Getty Images George Clooney bei der Premiere von Netflix' "Jay Kelly" im Egyptian Theatre Hollywood

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Imago George und Amal Clooney auf dem Roten Teppich bei der Eröffnung des New York Film Festival