Tori Spelling spricht über Donnas Jungfräulichkeit in 90210

Tori Spelling (52) hat in ihrem Podcast "9021OMG", den sie gemeinsam mit Jennie Garth (53) moderiert, über die Jungfräulichkeit ihrer Figur Donna Martin in der Kultserie Beverly Hills, 90210 gesprochen. Donna behielt ihre Unschuld bis zur siebten Staffel, als sie in ihrer letzten Nacht am College mit ihrem langjährigen Freund David, gespielt von Brian Austin Green (52), diese besondere Erfahrung machte. Im Vergleich dazu verloren andere Charaktere der Serie, wie Brenda (Shannen Doherty, †53) und Dylan (Luke Perry, †52), bereits viel früher ihre Jungfräulichkeit. "Ich fühlte mich geschmeichelt, dass Donna ein symbolisches Vorbild für viele war", sagte Tori, gab jedoch zu, letztlich froh über den Moment gewesen zu sein: "Sie kann sich, weißt du, storymäßig nicht weiterentwickeln, bis wir an diesen Punkt kommen."

In der Vergangenheit wurde bereits bekannt, dass es kein Zufall war, dass Donna so lange Jungfrau blieb. In einer früheren Ausgabe des Podcasts bestätigte Charles Rosin, Produzent und Autor der Serie, dass diese Entscheidung maßgeblich von Toris Vater Aaron Spelling (†83) beeinflusst wurde, der als Schöpfer der Show fungierte. "Ich weiß noch genau, wie er sagte, dass Donna eine Jungfrau bleiben sollte", erzählte Charles. Tori ergänzte nun, dass Donna ihre Jungfräulichkeit nicht erst in der letzten Folge der Serie verlieren sollte, als sie ihren zukünftigen Ehemann heiratete, da dies ihrer Meinung nach "zu viel" für das Publikum gewesen wäre. "Die Hochzeit und die Hochzeitsnacht am selben Abend? Das wäre zu viel gewesen", scherzte sie.

In der Serie, die in den 90er-Jahren ein weltweiter Erfolg wurde, war Donna eine der beliebtesten Figuren. Fans bewunderten nicht nur Donnas humorvolle und loyale Art, sondern auch die langsame und realistische Entwicklung ihrer Geschichte. Für Tori, die mit dem Projekt aufwuchs, bedeutete das, selbst unter den Augen des Publikums erwachsen zu werden.

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Kevin Winter / Getty Images , Jesse Grant / Getty Images Collage: Brian Austin Green und Tori Spelling

Getty Images Der "Beverly Hills, 90210"-Cast im Jahr 2019