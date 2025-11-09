Kims Bodyguard sorgt für Eklat: Tori Spelling sprachlos

Ein unerwartetes Zusammentreffen zweier Stars endete für Tori Spelling (52) an Halloween unangenehm. Die Schauspielerin erzählte in ihrem Podcast "misSPELLING", dass sie versuchte, Kim Kardashian (45) auf einer Veranstaltung anzusprechen, als plötzlich ein Bodyguard auftauchte und sie mit einem klaren "Entschuldigung, nein" abblockte. "Boom, da ist ein Arm, der mich blockiert", schilderte die fünffache Mutter und fügte hinzu: "Ich habe mich so beschämt gefühlt." Es habe ihr die Sprache verschlagen, sodass sie im ersten Moment nicht wusste, wie sie reagieren sollte.

Tori erzählte weiter, dass sie Kim unbedingt ansprechen wollte, weil sie die Unternehmerin jahrelang kannte, als diese noch mit ihrem Bruder Randy Spelling befreundet war. Die beiden wuchsen in Kalifornien auf, und Kim war als Teenager häufig bei den Spellings zu Besuch. Nachdem Tori ihrer alten Freundin Jessica Simpson (45) über den Weg gelaufen war, nahm sie das zum Anlass, sich ein Herz zu fassen. Sie habe sogar "Kim!" gerufen und mit ausgestreckten Armen gewunken, doch es kam keine Reaktion von der Skims-Gründerin. "Ich glaube nicht, dass sie überhaupt realisiert hat, dass ich da war", so Tori, die den Bodyguard im Nachhinein ebenfalls nicht auf die Situation angesprochen hat.

Die peinliche Begegnung ließ Tori Spelling nicht kalt. Trotz des Vorfalls denkt sie aber offenbar gerne an die gemeinsame Vergangenheit mit Kim zurück. Mit ihrer bodenständigen Art hebt sich die Beverly Hills, 90210-Darstellerin deutlich von ihrem alten Hollywood-Umfeld ab. Für Kim Kardashian war es wohl nur ein ganz normaler Feiertag – für Tori dagegen ein Moment, der als schmerzliches Missverständnis in Erinnerung bleibt.

Collage: Getty Images, ActionPress / Backgrid Collage: Tori Spelling und Kim Kardashian

