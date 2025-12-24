Herzschmerz bei Abbey Clancy: Abschied von Katze Maggie

Ein stiller Abschied in der Vorweihnachtszeit bei Abbey Clancy (39) und Peter Crouch (44): Das Model und der frühere England-Stürmer bereiten sich in diesen Tagen auf den Verlust ihrer geliebten Katze Maggie vor – und mussten sie schließlich gehen lassen. Die Familie, die mit ihren vier Kindern zusammenlebt, verbrachte zuvor noch innige Stunden mit dem Tier zu Hause in London. Letzte Fotos wurden aufgenommen, im Bett wurde noch gekuschelt und schließlich wurde gemeinsam Abschied genommen. Im Podcast "The Therapy Crouch" schilderte Abbey, wie es dazu kam und wie schwer ihr dieser Schritt fällt. Sie erklärte, Maggie habe Nierenversagen im Endstadium, palliative Pflege sei alles, was noch möglich gewesen sei.

"Wir haben eine traurige Woche, mein Katzenbaby musste eingeschläfert werden", sagte Abbey im Podcast. "Sie ist auf Palliativpflege zu Hause, sie hat Nierenversagen im vierten Stadium. Sie bekommt Schmerzmittel. Sie war die ganze Woche im Krankenhaus am Tropf und es gibt nichts, was sie tun können." Peter ergänzte: "Sie ist noch bei uns, aber es ist Zeit, dass wir eine Entscheidung treffen. Sie hatte das beste Leben." Auf Instagram teilte die Moderatorin rührende Bilder, die zwei ihrer Kinder zeigen, wie sie Maggie im Arm halten. Dazu schrieb sie: "Gute Nacht, mein wunderschönes Baby. Du warst eine von einer Million. 20 Jahre mit dir, ich bin untröstlich." Unter ein weiteres Foto setzte sie: "Ohne dich bin ich verloren", dazu ein rotes Herz. Die Worte zeigen, wie sehr Maggie über zwei Jahrzehnte Teil der Familie war.

Erst vor wenigen Wochen hat die Familie Zuwachs bekommen: Ein Malteser-Welpe namens Bambi zog zum zehnten Geburtstag von Tochter Liberty ein. Peter hatte zunächst gezögert, weil bereits ein Labrador, ein Cavapoo, eine getigerte Katze, ein zugelaufenes Kätzchen aus Portugal und sogar eine Echse zum Haushalt gehören. Abbey erzählte, ihre Tierliebe rühre aus der Kindheit, als sie kaum eigene Haustiere haben durfte und eine kleine Katze sogar wieder weggeben musste. Vielleicht erklären diese Erinnerungen, warum die TV-Persönlichkeit Tiere heute so fest ins Familienleben holt – und warum der Abschied von Maggie nun so tief geht. Inmitten von Weihnachtslichtern und Kinderlachen ist der Platz der alten Gefährtin plötzlich leer, doch die gemeinsamen Bilder, Rituale und das Gefühl von Nähe bleiben.

Anzeige Anzeige

Action Press / Backgrid Peter Crouch und Abbey Clancy im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Abbey Clancy, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / abbeyclancy Abbey Clancy und Peter Crouch mit ihren vier Kindern