Britney Spears' Polizeifoto soll nicht veröffentlicht werden

Britney Spears' (44) Polizeifoto wird nach ihrer Festnahme Anfang März wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Wie ein Beamter gegenüber TMZ erklärte, veröffentlicht das Sheriff's Office des Ventura County nur Polizeifotos von Personen, die wegen Gewaltverbrechen verhaftet wurden oder eine akute Bedrohung für die Öffentlichkeit darstellen – und das trifft auf Britney nicht zu. Somit wird ihr Bild im Gegensatz zu den berühmten Buchungsfotos anderer Prominenter wie Paris Hilton (45) oder Lindsay Lohan (39) nicht in die Reihe der bekannten Celebrity-Mugshots aufgenommen.

Die Musikerin war am 4. März gegen 21:30 Uhr Ortszeit in Ventura County, Kalifornien, von Beamten der California Highway Patrol angehalten worden, nachdem sie angeblich mit ihrem BMW "mit hoher Geschwindigkeit und auf erratische Weise" auf der Autobahn unterwegs gewesen war. Laut Polizei zeigte Britney Anzeichen von Beeinträchtigung und musste sich mehreren Nüchternheitstests unterziehen. Die Beamten gehen davon aus, dass die Grammy-Gewinnerin sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss stand. Sie wurde um 3:02 Uhr morgens in Gewahrsam genommen und etwa drei Stunden später wieder freigelassen. Ihr Gerichtstermin ist für den 4. Mai angesetzt.

Nach ihrer Freilassung soll Britney ein "positives" und "hoffnungsvolles" Gespräch mit ihrer Mutter Lynne Spears (70) und ihren beiden Söhnen Sean Preston und Jayden James geführt haben. Eine Quelle verriet Page Six, dass die Sängerin während ihrer Festnahme "geweint" und sich "sehr emotional" gezeigt habe und "niemanden enttäuschen wollte, auch ihre Fans nicht". Britneys Manager Cade Hudson bezeichnete die Festnahme als "bedauerlich" und "völlig unentschuldbar" und erklärte, dass die Sängerin "die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten" werde. "Hoffentlich kann sie die Hilfe und Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht", fügte er hinzu.

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar