Überraschende Liebe: Luke Grimes fand Bianca auf Dating-App

Luke Grimes (42) hat jetzt verraten, wie er seine Ehefrau Bianca Rodrigues kennengelernt hat. Der Schauspieler, der aktuell in der CBS-Serie "Marshals" zu sehen ist, plauderte in der "Drew Barrymore Show" über seine Liebesgeschichte. Demnach lernte Luke seine heutige Frau über eine Dating-App kennen – und die Romanze entwickelte sich schneller, als er es je für möglich gehalten hätte. "Ich hätte nie gedacht, dass ich auf einer Dating-App sein würde. Ich durchlebte so eine Phase im Leben, in der ich einfach dachte: Es ist einsam. Ich will einfach Leute kennenlernen", erklärte er im Gespräch mit Drew Barrymore (51). Ein Freund, der auf der Plattform unterwegs war und "eine wirklich gute Zeit" hatte, brachte ihn auf die Idee. Das Verrückte: Bianca war sein allererstes Date – und nur vier Monate später waren die beiden verheiratet.

Luke, der in der Hauptserie ein Paar mit Kelsey Asbille Chow spielt, hatte nicht erwartet, auf Dating-Apps überhaupt Erfolg zu haben. "Ich dachte nicht, dass es eine Chance gibt", gab er in der Show zu. Doch dann änderte sich alles. "Aber ehrlich, seit ich sie getroffen habe, ist alles andere in meinem Leben irgendwie richtig eingeordnet. Ich habe die Sache gefunden, von der ich nicht wusste, dass ich nach ihr suche, und jetzt ist alles andere nur noch das Sahnehäubchen", schwärmte der Schauspieler. Gegenüber Drew entschuldigte er sich sogar augenzwinkernd für seine emotionalen Worte: "Ich dachte nicht, dass ich heute hier so gefühlvoll werden würde. Tut mir leid. Du hast diese Ausstrahlung, der ich verfallen bin."

Luke und Bianca, die endgültig Los Angeles für Montana hinter sich gelassen haben, sind seit 2018 verheiratet. Im vergangenen Jahr wurde das Paar zum ersten Mal Eltern und begrüßte Söhnchen Rigel auf der Welt. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in der Serie "Yellowstone" bekannt wurde, hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dass er nun so offen über seine Liebe zu Bianca sprach, ist für ihn eher ungewöhnlich. Welche Dating-App genau die beiden zusammengebracht hat, verriet Luke zwar nicht, doch viele Prominente nutzen die exklusive Plattform Raya, um andere Menschen kennenzulernen.

Instagram / realbiancarodrigues Bianca Roudrigues und Luke Grimes im Oktober 2023

Getty Images Drew Barrymore bei der 11th Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

Paramount+ Pressebereich Kayce (Luke Grimes) und Monica Dutton (Kelsey Asbille) aus "Yellowstone"