Zum Geburtstag: Justin Herbert schwärmt von Madison Beer

Justin Herbert (28) hat seiner Freundin Madison Beer (27) zum 27. Geburtstag eine rührende Liebeserklärung auf Instagram gemacht. Der Quarterback der Los Angeles Chargers teilte in seiner Story mehrere Fotos mit der Sängerin und schrieb dazu: "Du hast mein Leben für immer verändert." In dem emotionalen Beitrag bezeichnete sich der Sportler als den "glücklichsten Mann der Welt" und schwärmte, Madison sei "mein liebster Mensch aller Zeiten". Die 27-Jährige feierte ihren Geburtstag am 5. März, einen Tag nachdem Justin (32) selbst erst 28 Jahre alt geworden war.

Das Paar hatte seine Beziehung Ende Januar bei der Pre-Grammys-Gala von Clive Davis (93) öffentlich gemacht. Madison und Justin besuchten das Event gemeinsam, wobei die Sängerin allein über den roten Teppich lief. Erste Gerüchte über eine mögliche Romanze waren bereits im August aufgekommen, als Justin bei einem Fotoshooting von Madison gesichtet wurde. Im Oktober wurden die beiden dann beim Küssen am Spielfeldrand während eines Chargers-Spiels gegen die Washington Commanders fotografiert – spätestens da war klar, dass zwischen ihnen mehr läuft.

Madison wurde 2012 im Alter von nur 13 Jahren bekannt, nachdem Justin Bieber einen Link zu ihrem Cover von Etta James' "At Last" auf Twitter teilte. Der damals schon weltberühmte Sänger verhalf ihr damit zu ihrem Durchbruch und sie unterschrieb kurz darauf bei Island Records. In einem Interview mit Elle verriet die Sängerin kürzlich, wie schwer ihr der plötzliche Ruhm gefallen sei. "Ich fühlte mich nicht geschützt und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Leute mich wie eine 14-Jährige beurteilten", erklärte sie. Mittlerweile hat Madison zwei Grammy-Nominierungen erhalten und sich als ernstzunehmende Pop-Künstlerin etabliert.

Getty Images Madison Beer und Justin Herbert bei Spiel 3 der World Series im Dodger Stadium in Los Angeles

Instagram / justinherbert Madison Beer und Justin Herbert

Getty Images Madison Beer beim Jingle Ball 2024