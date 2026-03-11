Süße Worte: Madison Beer feiert Justin Herberts Geburtstag

Madison Beer (27) hat den Geburtstag ihres Freundes Justin Herbert (28) zum Anlass genommen, um dem Quarterback der Los Angeles Chargers ihre Gefühle zu zeigen. Auf Instagram teilte die Sängerin zum 28. Geburtstag des Sportlers mehrere private Schnappschüsse und versah diese mit emotionalen Worten. "Ich habe so viel Glück, dir zu gehören. Du bist mein wahr gewordener Traum", schrieb Madison unter einem Foto, auf dem Justin sie durch ein Feld trägt. Damit erwiderte sie die Liebesbekundungen, die Justin ihr nur wenige Tage zuvor zu ihrem 27. Geburtstag gemacht hatte.

In ihrer Story präsentierte die 27-Jährige weitere persönliche Momente aus ihrer Beziehung. Besonders amüsant: ein Bild von einem Lakers-Spiel im Oktober, bei dem Justin seine Freundin vor einem heranfliegenden Basketball beschützte, während die beiden am Spielfeldrand saßen. "Lebensretter", kommentierte Madison die Szene, in der ihr Freund im Superman-Modus reagierte. Abgerundet wurde die Liebeserklärung mit einem Nahaufnahme-Foto, auf dem Justin der Sängerin einen Kuss auf die Wange gibt. "Ich liebe dich so sehr", schrieb sie dazu.

Wann genau Madison und Justin ein Paar wurden, ist nicht bekannt. Erste Gerüchte über eine Beziehung kamen laut TMZ im August 2025 auf, als der Football-Profi bei einem Videodreh der Sängerin gesichtet wurde. Später im selben Monat wurden die beiden gemeinsam vor dem Haus eines Freundes in Redondo Beach in Kalifornien gesehen, wo sie sehr vertraut wirkten. Madison zeigte sich während der Saison mehrfach im Stadion, um Justin bei seinen Spielen anzufeuern. Die Musikerin, die durch Social Media bekannt wurde und später eine erfolgreiche Karriere als Sängerin startete, scheint die Rolle als Football-Freundin in vollen Zügen zu genießen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madison Beer und Justin Herbert bei Spiel 3 der World Series im Dodger Stadium in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Madison Beer bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles, 13. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Herbert wärmt sich vor dem Spiel der Los Angeles Chargers bei den Jacksonville Jaguars im EverBank Stadium auf