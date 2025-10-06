Läuft da was? Madison Beer und Justin Herbert küssen sich

Am Sonntag wurden Madison Beer (26) und Justin Herbert (27) bei einem Heimspiel der Los Angeles Chargers im SoFi Stadium in einer ultrasüßen Geste der Zuneigung beobachtet. Laut TMZ stand die Sängerin mit Freunden am Spielfeldrand, als sich der Footballstar kurz zu ihr gesellte. Nach einem kurzen Gespräch und einer liebevollen Begrüßung tauschten die beiden einen Kuss aus, bevor Justin sich wieder dem Spielgeschehen widmete. Ihr Auftreten gemeinsam strahlt pure Harmonie aus, und Madison scheint ihren Freund bei den Chargers-Spielen mit voller Begeisterung zu unterstützen.

Die beiden Turteltauben wurden erstmals im August miteinander in Verbindung gebracht und scheinen seither unzertrennlich. Madison wurde seitdem häufiger bei den Heimspielen der Chargers gesichtet, so wie zuletzt bei einem Sieg gegen die Denver Broncos. Die Zuneigung zwischen der Social-Media-Ikone und dem NFL-Spieler bleibt unübersehbar und sorgt regelmäßig für begeisterte Reaktionen. Justin, der sich scheinbar bestens auf seinen Job auf dem Spielfeld konzentriert, findet offenbar immer wieder Momente, um Madison seine Wertschätzung zu zeigen.

Madison Beer hält ihr Privatleben oft im Hintergrund, sorgte jedoch in der Vergangenheit für Schlagzeilen mit ihrer offenen und ehrlichen Art über persönliche Themen. So sprach sie kürzlich über ihre Bisexualität und räumte mit Vorurteilen auf, die sie dabei erlebt hat. "Ich habe homophobe Menschen nie verstanden, weil ich einfach denke: 'Warum stört dich die sexuelle Präferenz eines anderen?' Es betrifft mich nicht, es sei denn, ich versuche, mit dir zu schlafen und du willst nicht mit mir schlafen", äußerte sie sich gegenüber Cosmopolitan.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Madison Beer und Justin Herbert

Getty Images Justin Herbert, NFL-Star

Getty Images Madison Beer, Sängerin