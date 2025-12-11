Bestätigt Madison Beer hier ihre Beziehung mit Justin?

Madison Beer (26) spricht so offen wie selten über ihr Liebesleben. In der aktuellen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" erzählt die Sängerin von ihren früheren Beziehungen und betont, wie sehr sie sich auch in ihrer aktuellen Partnerschaft unterstützt fühlt. Damit nährt sie die Spekulationen um eine Beziehung mit NFL-Star Justin Herbert (27), Quarterback der Los Angeles Chargers, mit dem sie seit August in Verbindung gebracht wird und an dessen Seite sie zuletzt bei gemeinsamen Ausflügen gesehen wurde.

In dem Gespräch, das zahlreiche persönliche Themen streift, spricht Madison über die Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre, darunter Kämpfe mit ihrer mentalen Gesundheit, Leak-Erfahrungen, Online-Hass und sogar einen Suizidversuch. Vor diesem Hintergrund wirken ihre Aussagen zur aktuellen Beziehung umso eindringlicher. "Ich denke, in allen meinen drei Beziehungen blicke ich zurück und habe mich zu gewissen Zeiten von diesen Menschen sehr unterstützt gefühlt", verrät sie im Podcast und ergänzt: "Und vor allem in meiner aktuellen fühle ich mich unterstützt und umsorgt auf eine Weise, dass ich zusammenbrechen kann und jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann. Ich finde das wichtig." Ohne Namen zu nennen, macht Madison klar, wie wichtig ihr das Wir-Gefühl ist – und wie viel Rückhalt sie gerade erlebt.

Bereits vor einigen Wochen hatten die Sängerin und der Quarterback mit einer ganz besonderen Geste für Aufsehen gesorgt. Beim Heimspiel der Chargers im SoFi Stadium wurden die beiden gemeinsam am Spielfeldrand gesehen. Augenzeugen beobachteten laut TMZ, wie Justin kurz zu Madison und ihrer Freundesgruppe kam, sie herzlich begrüßte und einen Kuss mit ihr austauschte, bevor er wieder zurück aufs Feld ging. Die Harmonie zwischen den beiden war offensichtlich und sorgte damals für große Begeisterung bei den Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madison Beer und Justin Herbert bei Spiel 3 der World Series im Dodger Stadium in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Madison Beer bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles, 13. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Herbert wärmt sich vor dem Spiel der Los Angeles Chargers bei den Jacksonville Jaguars im EverBank Stadium auf