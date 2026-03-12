Verfolgt C-Bas eine Taktik in der dritten Staffel "The 50"?

C-Bas ist Teil der dritten Staffel von The 50 und hat sich im Vorfeld genaue Gedanken über seinen Weg zum Erfolg gemacht. Während andere Teilnehmer womöglich auf soziale Bindungen oder Allianzen setzen, verfolgt der Reality-TV-Teilnehmer einen klaren Plan, den er im Promiflash-Interview verrät: "Meine Taktik war von vornherein, wenn du bei 'The 50' gut, also erfolgreich sein willst, dann musst du die Spiele gewinnen."

Für ihn steht fest, dass sportliche Leistung der Schlüssel zum Erfolg ist. "Man kann es gar nicht Taktik nennen. Ich wollte einfach in die Arena gehen und in den Spielen abliefern, weil alles andere hast du nicht in der Hand", führt C-Bas im Gespräch mit Promiflash weiter aus.

Mit dieser Einstellung grenzt sich C-Bas bewusst von Mitstreitern ab, die versuchen könnten, durch geschicktes Netzwerken oder Bündnisse im Spiel weiterzukommen. "Ich wollte nicht wirklich davon abhängig sein, dass die anderen für mich stimmen, deswegen einfach in der Arena abliefern", betont der YouTuber im Promiflash-Interview. Diese selbstbewusste Herangehensweise zeigt, dass C-Bas fest an seine eigenen Fähigkeiten glaubt und bereit ist, diese unter Beweis zu stellen.

Anzeige Anzeige

Imago C-Bas bei der Premiere von Staffel 3 der Amazon-Show The 50 im Cinedom Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / cbas C-Bas, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Imago C-Bas, Sebastian Meichsner, bei der Premiere von The 50, Staffel 3, vor dem Start am 9. März 2026 bei Prime Video