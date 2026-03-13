Ratte im Klo: WWM-Kandidat erzählt Ekel-Story

Luke Rothfuchs sorgte am Montagabend bei Wer wird Millionär? nicht nur durch seine Antworten für Aufsehen, sondern vor allem durch seine schockierenden Anekdoten aus seinem Privatleben. Der 24-jährige Student aus Köln nahm auf dem Ratestuhl Platz und erzählte Moderator Günther Jauch (69) eine Geschichte, die dieser sofort in sein persönliches "Ekel-Ranking" aufnahm: "Und diese Geschichte ist ganz weit vorne", kündigte Günther die Erzählung laut dem Wochenmagazin Stern an. Luke berichtete von seiner früheren Einzimmerwohnung im Erdgeschoss in Köln, wo sich ein gruseliger Vorfall ereignete. "Es hat geschüttet wie aus Eimern. Abends bin ich in meiner Wohnung ins Bad gegangen, als ich in der Toilette ein lautes Geräusch gehört habe. Da kam mir in den Sinn, dass es sich um eine Ratte handeln könnte", erzählte der Kandidat.

Vorsichtig habe er den Toilettendeckel geöffnet und festgestellt: "Da war zum Glück nichts mehr, aber Spritzwasser. Das heißt, ich hatte definitiv Besuch durch die Toilette." Der herbeigerufene Kammerjäger gab Luke einen kuriosen Rat: "Er hat mir erzählt, dass ich auf die Rückseite des Deckels ein Handtuch klemmen und immer klopfen soll, bevor ich aufs Klo gehe, um die Ratte zu verscheuchen. Das war schon eklig. Aber ich wohne da nicht mehr", versicherte der Student. Nach dieser Geschichte musste sich Günther einmal kräftig schütteln und kommentierte angewidert: "Heute Abend gehe ich nicht mehr [auf die Toilette]. Ich verdrück's mir."

Es war bereits Lukes zweiter Auftritt bei der Quizshow. Im Januar 2022 hatte er schon einmal versucht, auf den Ratestuhl zu kommen, scheiterte damals aber an der Auswahlfrage. Diesmal lief es für Luke deutlich besser: Er schaffte es nicht nur auf den begehrten Stuhl, sondern auch bis zur 16.000-Euro-Frage, die er korrekt beantwortete. Neben der Ekel-Geschichte fiel der Student auch durch permanentes Fluchen und weitere skurrile Anekdoten auf – etwa dass er nur einmal pro Woche koche und dann sieben Tage am Stück das Gleiche esse. "Diese Woche eine One-Pot-Pasta mit Erbsen und Tomaten", erklärte der Kandidat.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Luke Rothfuchs, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"