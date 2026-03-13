Nach Alkoholfahrt: Britney Spears' Sohn fährt ihren Wagen

Britney Spears (44) hat derzeit Besuch von ihrem jüngeren Sohn Jayden Federline (19). Der Promi-Spross wurde am Donnerstag am Steuer des schwarzen Mercedes-Cabrios seiner Mutter gesichtet, als er das Anwesen der Sängerin in Thousand Oaks, Kalifornien, verließ. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wirkte Jayden dabei ernst – er trug zudem einen kürzeren Haarschnitt und war glattrasiert, anders als bei seinem letzten Besuch zu Weihnachten. Der junge Mann hält sich offenbar bereits seit mehreren Tagen bei seiner Mutter auf, denn schon am Wochenende war er mit demselben sportlichen Fahrzeug unterwegs gewesen. Der Besuch erfolgt nur wenige Wochen nach Britneys Festnahme Anfang des Monats wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Während Jayden bei seiner Mutter weilt, scheint auch der Rest der Familie Britney ihre Unterstützung anzubieten. Wie TMZ unter Berufung auf Familienquellen berichtete, habe sich Britneys Mutter Lynne Spears (70) unmittelbar nach der Festnahme telefonisch bei ihrer Tochter gemeldet, um ihre Hilfe anzubieten. Das Gespräch zwischen Mutter und Tochter sei "positiv" und "hoffnungsvoll" verlaufen. Trotz jahrelanger angespannter Beziehungen sollen Britney und Lynne mittlerweile wieder auf einem guten Weg sein. Die 70-Jährige habe der Sängerin ihre Unterstützung zugesichert und angeboten, sie zu besuchen. Unklar ist jedoch, ob auch Sean seine Mutter bereits besucht hat – im Dezember konnte er nicht zu Weihnachten kommen, weil ihn berufliche Verpflichtungen in Louisiana festhielten.

Seit der Festnahme Anfang März hat sich Britney zurückgezogen und vermeidet öffentliche Auftritte. "Sie weiß, dass es das nächste Mal ein Spektakel sein wird, wenn sie ausgeht, also versucht sie das so lange wie möglich zu vermeiden", erklärte eine Quelle gegenüber dem Magazin Us Weekly. Die Sängerin verbrachte die Zeit vor allem zu Hause und stand in engem Kontakt mit ihren Söhnen und ihrer Mutter, die sehr besorgt um sie war.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Jayden James Federline und seine Mama Britney Spears

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin