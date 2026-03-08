Offene Worte: Darum will Chelsea Handler nie heiraten

Chelsea Handler (51) macht kein Geheimnis daraus, dass sie an einer traditionellen Ehe keinerlei Interesse hat. Die Komikerin erklärte in einem Interview mit dem Magazin Us Weekly im vergangenen Jahr, dass sie einfach nicht der heiratswillige Typ sei und keine Kinder haben wolle. "Ich möchte einfach viele Liebesgeschichten haben", verriet sie dem Blatt. Chelsea betonte, dass diese Art, die Liebe zu betrachten, für sie die romantischste sei. Sie zeigte sich zudem erleichtert darüber, dass immer mehr Frauen offen über die Tatsache sprechen, dass der ganze Märchenprinz-Unsinn, der Frauen verkauft wird, einfach nur albern sei.

Nach ihrer Trennung von Comedian Jo Koy (54) hat die 51-Jährige für sich herausgefunden, was sie wirklich will – und das ist ein Leben ohne feste Bindungen. "Dating ist wunderbar. Jetzt verstehe ich, was für eine Art Date ich bin", erzählte sie. Chelsea gab zu, dass sie mit mehreren Menschen gleichzeitig ausgeht und Polyamorie praktiziert. "Ich werde sehr ehrlich und offen mit jedem sein, den ich date, dass du vielleicht nicht der Einzige bist", erklärte sie. Im Podcast "Call Her Daddy" sprach sie im Februar 2025 noch deutlicher darüber, dass sie an langfristigen Verpflichtungen nicht interessiert sei. "Ich bin ein freier Geist und möchte schweben wie ein Adler", sagte sie.

Chelsea hatte in der Vergangenheit eine kurze Romanze mit Rapper 50 Cent (50), bürgerlich Curtis Jackson, im Jahr 2011. In einem Podcast im Dezember 2025 erinnerte sie sich daran, wie er sie nach seinem Auftritt in ihrer Show mit Dutzenden von Rosen überzeugte, ihn zu daten. "Er war wirklich einer der süßesten Menschen", schwärmte sie. Auch wenn die Beziehung nicht lange hielt, bleibt die Erinnerung an die gemeinsame Zeit positiv.

Getty Images Chelsea Handler bei der Baumbeleuchtungs-Zeremonie des The Cosmopolitan in Las Vegas

Getty Images Chelsea Handler, März 2025

Getty Images Jo Koy und Chelsea Handler im April 2022