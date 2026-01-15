Prahlerisch: Chelsea Handler wettert gegen Timothée Chalamet

Chelsea Handler (50) hat sich einen neuen Lieblingsfeind ausgesucht – und der heißt Timothée Chalamet (30), der kürzlich mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Im Podcast "Not Skinny but Not Fat" von Amanda Hirsch lästerte die Comedian über die weltweite Pressetour des Schauspielers zu seinem Film "Marty Supreme", der derzeit rund um den Globus für Gesprächsstoff sorgt. Chelsea störte sich dabei vor allem an der Art, wie Timothée sich in Interviews präsentiert und sprach von einer geradezu "selbstverliebten" Tour. Seit der Sendung, die Anfang der Woche in den USA ausgestrahlt wurde, kocht die Diskussion im Netz und in Talkshows hoch.

"Er schien es ziemlich ernst damit zu meinen, zu gewinnen und für seine großartige schauspielerische Leistung Anerkennung zu finden", so Chelsea. Sie kritisierte, Timothée inszeniere sich während der Promo-Phase zu sehr als Genie hinter dem Projekt und als Mittelpunkt des kulturellen Moments, statt den Film für sich sprechen zu lassen. Es sei schwer zu ertragen, jemandem zuzuhören, der ständig betone, welch guter Schauspieler er sei. In einem Ausschnitt, der auf Social Media viral ging, zog sie laut Page Six einen Vergleich zu Leonardo DiCaprio (51): "Leo ist ein Filmstar. Er würde sich nicht so äußern. Das ist neu. Ich habe noch keinen Schauspieler gehört, der sich so geäußert hat." Nutzer kommentieren die Szene auf Plattformen wie X und Instagram mit gemischten Reaktionen: Einige stimmen Chelsea zu und sprechen von einer "ego-getriebenen" Tour, andere verteidigen den "Marty Supreme"-Star als jungen Künstler, der einfach begeistert von seinem Werk sei. Der Erfolg scheint ihm Recht zu geben: "Marty Supreme" wurde zu A24s zweitgrößtem Debüt und spielte über die Weihnachtsfeiertage umgerechnet rund 23 Millionen Euro ein. Zum Cast gehören neben Timothée Gwyneth Paltrow (53) als Martys ältere Liebe Kay Stone und Kevin O'Leary (71) als ihr Ehemann.

Auch Timothées erste öffentliche Liebeserklärung an Freundin Kylie Jenner (28) stößt bei Chelsea auf Kritik. Bei seiner Dankesrede bei den Critics' Choice Awards 2026, wo er als Bester Hauptdarsteller für "Marty Supreme" ausgezeichnet wurde, dankte er seiner berühmten Freundin öffentlich. Ohne Kylie, so der Schauspieler, wäre nichts möglich! Chelsea, die die Veranstaltung moderierte, zeigte sich von dieser Geste wenig beeindruckt und bezeichnete sie als "lächerlich". Sein Liebesleben habe keinen Einfluss auf seine schauspielerischen Fähigkeiten und seine Karriere. Die Comedienne gab zudem zu, dass sie immer noch verwirrt über die Beziehung zwischen dem Schauspieler und der Reality-TV-Ikone sei. "Ich verstehe diese Situation nicht. Ist das echt? Sind sie verliebt? Sind sie ein Paar?", so Chelsea im Podcast. In ihren Stand-up-Programmen und Büchern zeigt sie sich stets scharfzüngig und teilt private Geschichten, etwa von vergangenen Beziehungen, Therapie-Erfahrungen und ihrer innigen Bindung zu ihren Geschwistern. Sie erzählt häufig, dass sie in ihrem Freundeskreis für ihre schonungslose Ehrlichkeit geschätzt wird – eine Eigenschaft, die nun erneut im Rampenlicht steht, seit ihr Kommentar über Timothée in der Öffentlichkeit seine Kreise zieht.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Chelsea Handler teilt gegen Timothée Chalamet aus

Getty Images Chelsea Handler bei der Baumbeleuchtungs-Zeremonie des The Cosmopolitan in Las Vegas

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"