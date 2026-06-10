Darum schwamm Heino rund 40 bis 50 Jahre nicht mehr im Meer

Heino (87) sorgt mit einem ehrlichen Geständnis bei seinen Fans für Staunen: in einem Video auf Instagram verriet der Schlagersänger, dass er seit rund 40 bis 50 Jahren nicht mehr im Meer geschwommen ist. "Ich habe wirklich lange in Andratx auf Mallorca mit der Hannelore gewohnt, nicht dass ich wasserscheu bin, aber ich hasse das Wasser – im Meer zu schwimmen, da sind mir zu viele Unsicherheiten, wenn man so liest: Hier eine Haiattacke, da eine Haiattacke", erklärte er. Das Meer schaut er sich lieber aus sicherer Entfernung an: "Sieht schön aus und ich gucke es mir sehr gerne an. Rein muss ich nicht mehr."

Das Geständnis sorgte unter seinen Followern für Belustigung und Verblüffung. Ein Fan schrieb: "Und ich dachte die ganzen Jahre, die Seemannslieder wären alle aus eigener Erfahrung entstanden! Jetzt bin ich aber enttäuscht! Menno." Moderatorin und Unternehmerin Claudia Obert (64) nahm das Ganze mit Humor und kommentierte: "Du bist doch der Hai." Ein weiterer Nutzer zeigte sich hingegen amüsiert: "Musste wirklich schmunzeln über so viel Ehrlichkeit."

Heino – bürgerlich Heinz Georg Kramm – gilt als eine der bekanntesten deutschen Schlagerstimmen. Mallorca war für ihn und seine verstorbene Frau Hannelore über viele Jahre ein fester Lebensmittelpunkt. Vor vier Wochen wurde außerdem bekannt, dass der Sänger seine langjährige Wohnung in Bad Münstereifel endgültig aufgegeben hat. Sein Manager Helmut Werner (42) bestätigte, dass die letzten Habseligkeiten bereits aus der Wohnung abtransportiert wurden. Der Sänger lebt schon seit der Corona-Pandemie in Kitzbühel und will dort nun dauerhaft bleiben.

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Instagram / heino.offiziell Schlagersänger Heino, Mai 2025

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Imago Claudia Obert bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026

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Getty Images Heino und seine Partnerin Hannelore Kramm (†)