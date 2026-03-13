Charity-Gala 2026: J. Lo begeistert in gewagtem Kleid

Jennifer Lopez (56) sorgte bei der Charity-Gala "An Unforgettable Evening" für einen unvergesslichen Moment. Die Sängerin tauchte überraschend am Mittwochabend im Beverly Wilshire Hotel in Los Angeles auf, wo sie in einem gewagten schwarzen Slipdress mit extrem tiefem Ausschnitt alle Blicke auf sich zog. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Blazer, silberne Hängeohrringe und eine schwarze Clutch, wie Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen. Ihren Look rundete sie mit einem dramatischen Smokey Eye und dunklem Lippenstift ab. Den roten Teppich ließ Jennifer zwar aus, doch im Inneren des Events mischte sie sich unter die Gäste und betrat sogar die Bühne. Dort hatte sie eine besondere Aufgabe: Sie überreichte Schauspielerin Kerry Washington (49) den Courage Award.

Die Veranstaltung findet seit über 25 Jahren statt und gehört zu den bedeutendsten Charity-Events in Los Angeles. Mit der Gala werden Spenden für den Women's Cancer Research Fund gesammelt. Jennifer wurde bei der Veranstaltung unter anderem beim Plaudern mit der Preisträgerin Kerry gesichtet, die in einem avantgardistischen kupferfarbenen Minidress mit silbernen Verzierungen erschien. Auch mit Gala-Chairwoman Jamie Alexander Tisch sowie Norvina und Anastasia Soare verbrachte die Entertainerin, die sich auch gerne ungeschminkt zeigt, Zeit. Gastgeberin des glamourösen Abends war Komikerin Whitney Cummings (43).

In Hollywood sind solche Galas auch Orte für persönliche Begegnungen. Kerry nahm die Auszeichnung in Anwesenheit ihrer Mutter entgegen, was dem Abend eine familiäre Note gab. Jennifer ist privat verheiratet und Mutter von zwei Kindern; neben eigenen Shows und Premieren tritt sie auch bei Charity-Veranstaltungen auf. Der Women's Cancer Research Fund bringt seit Langem viele bekannte Gesichter zusammen, die sich im Saal austauschen, gemeinsame Fotos machen und symbolische Ehrungen begleiten. Dass Jennifer den Preis an Kerry überreichte und anschließend unter den Gästen unterwegs war, zeigt den zwischenmenschlichen Rahmen der Veranstaltung ebenso wie die Tradition, Familie und Freundinnen in solche Momente einzubeziehen.

Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2025

Getty Images Jennifer Lopez bei den Golden Globe Awards 2026

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025