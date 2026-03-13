Ist Kate Winslet in neuem "Herr der Ringe"-Projekt dabei?

Kate Winslet (50) könnte nun doch noch ihren Weg nach Mittelerde finden. Wie die Website Knight Edged Media berichtet, soll die Schauspielerin für eine wichtige Nebenrolle im kommenden Film "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" im Gespräch sein. Demnach könnte Kate entweder Gilraen die Schöne, die Mutter von Aragorn, oder die Großmutter von Gollum verkörpern. Beide Figuren sollen in Flashback-Szenen auftreten. Offiziell bestätigt ist das Casting zwar noch nicht, doch die Produktion des neuen Fantasy-Abenteuers rückt bereits näher: Im Mai 2026 soll die erste Klappe fallen und der Kinostart in Deutschland ist für den 16. Dezember 2027 geplant.

Für Kate könnte sich damit eine verpasste Chance nun doch noch erfüllen: Die Oscarpreisträgerin hätte bereits vor 25 Jahren in der ursprünglichen Der Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson (64) mitspielen können, wie Filmstarts berichtet. Kate lehnte jedoch ab, da sie sich nach ihrem Erfolg mit Titanic nicht sofort einem weiteren Mammutprojekt verpflichten wollte und bereits andere Produktionen geplant hatte. Für sie war damals die Rolle der Éowyn vorgesehen, die letztlich von Miranda Otto übernommen wurde. Ob und in welcher Rolle sie nun in "The Hunt for Gollum" zu sehen sein wird, dürfte sich wohl erst mit dem Drehstart zeigen.

"The Hunt for Gollum" soll in der Zeitspanne zwischen "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" angesiedelt sein. In dieser Phase verlässt Gollum seine Höhle, um nach dem "Einen Ring" zu suchen, den er an Bilbo Beutlin verloren hat. Zauberer Gandalf und Waldläufer Aragorn machen es sich daraufhin zur Aufgabe, die Kreatur aufzuspüren. Fest steht laut Moviepilot bereits, dass Ian McKellen (86), Elijah Wood (45) und Andy Serkis in ihre bekannten Rollen als Gandalf, Frodo Beutlin und Gollum zurückkehren werden. Zudem soll Leo Woodall (29) den jungen Aragorn spielen, während auch über Anya Taylor-Joy (29) als junge Arwen spekuliert wird. Wie der endgültige Cast aussehen wird, bleibt jedoch noch abzuwarten.

